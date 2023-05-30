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Президентка Словаччини: Солідарність Заходу з Україною вигідна для нашої безпеки

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 09:12
Президентка Словаччини: Солідарність Заходу з Україною вигідна для нашої безпеки - Фото
Зузана Чапутова (Фото: ЕРА)

Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що західні країни не мають порушувати єдність у ставленні до Росії на тлі її війни проти України. Її слова передає видання Ceske noviny.

"Солідарність Заходу з Україною вигідна і для нашої власної безпеки", – сказала вона.

За словами Чапутової, єдність західних союзників "зазнає випробування".

Вона зазначила, що саме завдяки єдності, західні країни впорались із наслідками війни Росії проти України "краще, ніж очікувалося", а Україна успішно протистоїть російській агресії.

"Ті, хто стверджує, що наші заходи не працюють, або, що ми повинні зосередитися на власних інтересах, – помиляються", – наголосила президентка.

  • 12 травня 2023 року Чапутова заявила, що подасть позов до суду проти проросійського експрем'єра за те, що той називав її агенткою США.

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Мілана Головань
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