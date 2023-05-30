Президентка Словаччини: Солідарність Заходу з Україною вигідна для нашої безпеки
Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що західні країни не мають порушувати єдність у ставленні до Росії на тлі її війни проти України. Її слова передає видання Ceske noviny.
"Солідарність Заходу з Україною вигідна і для нашої власної безпеки", – сказала вона.
За словами Чапутової, єдність західних союзників "зазнає випробування".
Вона зазначила, що саме завдяки єдності, західні країни впорались із наслідками війни Росії проти України "краще, ніж очікувалося", а Україна успішно протистоїть російській агресії.
"Ті, хто стверджує, що наші заходи не працюють, або, що ми повинні зосередитися на власних інтересах, – помиляються", – наголосила президентка.
- 12 травня 2023 року Чапутова заявила, що подасть позов до суду проти проросійського експрем'єра за те, що той називав її агенткою США.
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