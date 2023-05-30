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Президент Словакии: Солидарность Запада с Украиной выгодна для нашей безопасности

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 09:12
Президент Словакии: Солидарность Запада с Украиной выгодна для нашей безопасности - Фото
Зузана Чапутова (Фото: ЕРА)

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что западные страны не должны нарушать единство в отношении России на фоне ее войны против Украины. Ее слова передает издание Ceske noviny.

"Солидарность Запада с Украиной выгодна и для нашей собственной безопасности", – сказала она.

По словам Чапутовой, единство западных союзников "подвергается испытанию".

Она отметила, что именно благодаря единству западные страны справились с последствиями войны России против Украины "лучше, чем ожидалось", а Украина успешно противостоит российской агрессии.

"Те, кто утверждает, что наши мероприятия не работают, или что мы должны сосредоточиться на собственных интересах, – ошибаются", – подчеркнула президент.

  • 12 мая 2023 года Чапутова заявила, что подаст иск в суд против пророссийского экс-премьера за то, что тот называл ее агентом США.

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Милана Головань
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войнасловакияЗузана Чапутова
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