Президент Словакии: Солидарность Запада с Украиной выгодна для нашей безопасности

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что западные страны не должны нарушать единство в отношении России на фоне ее войны против Украины. Ее слова передает издание Ceske noviny.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Солидарность Запада с Украиной выгодна и для нашей собственной безопасности", – сказала она.

По словам Чапутовой, единство западных союзников "подвергается испытанию".

Она отметила, что именно благодаря единству западные страны справились с последствиями войны России против Украины "лучше, чем ожидалось", а Украина успешно противостоит российской агрессии.

"Те, кто утверждает, что наши мероприятия не работают, или что мы должны сосредоточиться на собственных интересах, – ошибаются", – подчеркнула президент.

12 мая 2023 года Чапутова заявила, что подаст иск в суд против пророссийского экс-премьера за то, что тот называл ее агентом США.

Читайте также: Министр иностранных дел Словакии: Наш экс-премьер – главный адвокат Путина в стране

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.