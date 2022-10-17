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Министр иностранных дел Словакии: Наш экс-премьер – главный адвокат Путина в стране

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 09:11
Министр иностранных дел Словакии: Наш экс-премьер – главный адвокат Путина в стране - Фото
Растислав Качер (фото — Facebook политика)

Словацкий министр иностранных дел Растислав Качер признал, что в стране у антиукраинских партий "около 40% поддержки", и назвал бывшего премьера Роберта Фицо, который хочет возглавить правительство в третий раз, "главным адвокатом" российского диктатора Владимира Путина в Словакии. Об этом он сказал в интервью RP.pl.

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Качер сообщил, что еще один экс-премьер Петр Пеллегрини по соцопросам "на первом месте – у него около 20%, а у партии Фицо около 15%".

"Есть также неонацистская партия Республика и националистическая группа Котлеби. Так что у антиукраинских партий около 40% поддержки, вы правы", – сказал он.

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При этом, по словам главы МИД страны, новая партия Пеллегрини (отколовшаяся от партии Фицо. – Прим. ред.) "более сдержанная и не поддерживает Путина".

"Фицо же – главный адвокат Путина в Словакии. Когда-то он был другим, и когда я был в Вашингтоне, он приезжал и все время говорил о своей приверженности трансатлантическим отношениям, Америке и НАТО. С тех пор он потерял рассудок и компас, что является позором", – отметил министр.

Роберт Фицо (скриншот)
СПРАВКА. Уже в 2015–2016 годах, будучи премьером, экс-член Компартии Чехословакии Фицо неоднократно заявлял, что санкции ЕС против РФ "не достигли своей цели" – и лучше от них отказаться, и "мы договорились с Путиным усилить наши усилия, чтобы снова оживить нашу взаимную торговлю". На то время Словакия импортировала почти весь газ и нефть из России, как и ядерное топливо для двух АЭС, и экспортировала в РФ авто многих европейских марок.

Качер полагает, что даже если нынешняя оппозиция придет к власти, Пеллегрини "вряд ли полностью изменит свою политику на пророссийскую, против всего ЕС".

"Я не согласен со многими его взглядами и с тем, как он ведет себя во время обсуждения словацко-американского соглашения о сотрудничестве в области обороны, но я считаю, что у него есть стратегическое чутье и здравый смысл. А позиция Фицо может сделать его партию такой, с какой никто не захочет образовывать коалицию", – объяснил он.

Отвечая на вопрос журналиста "То есть независимо от результатов выборов Словакия не покинет проукраинский лагерь и не примкнет к пророссийскому?" глава МИД сказал: "Это не вопрос надежды. Я уверен, что так и будет".

Местные выборы в стране назначены на 29 октября, а следующие парламентские – на февраль 2024 года.

Євген Пилипенко
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санкции война словакия поддержка лобби кремля Роберт Фицо Растислав Качер
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