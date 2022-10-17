Министр иностранных дел Словакии: Наш экс-премьер – главный адвокат Путина в стране
Словацкий министр иностранных дел Растислав Качер признал, что в стране у антиукраинских партий "около 40% поддержки", и назвал бывшего премьера Роберта Фицо, который хочет возглавить правительство в третий раз, "главным адвокатом" российского диктатора Владимира Путина в Словакии. Об этом он сказал в интервью RP.pl.
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Качер сообщил, что еще один экс-премьер Петр Пеллегрини по соцопросам "на первом месте – у него около 20%, а у партии Фицо около 15%".
"Есть также неонацистская партия Республика и националистическая группа Котлеби. Так что у антиукраинских партий около 40% поддержки, вы правы", – сказал он.
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При этом, по словам главы МИД страны, новая партия Пеллегрини (отколовшаяся от партии Фицо. – Прим. ред.) "более сдержанная и не поддерживает Путина".
"Фицо же – главный адвокат Путина в Словакии. Когда-то он был другим, и когда я был в Вашингтоне, он приезжал и все время говорил о своей приверженности трансатлантическим отношениям, Америке и НАТО. С тех пор он потерял рассудок и компас, что является позором", – отметил министр.
Качер полагает, что даже если нынешняя оппозиция придет к власти, Пеллегрини "вряд ли полностью изменит свою политику на пророссийскую, против всего ЕС".
"Я не согласен со многими его взглядами и с тем, как он ведет себя во время обсуждения словацко-американского соглашения о сотрудничестве в области обороны, но я считаю, что у него есть стратегическое чутье и здравый смысл. А позиция Фицо может сделать его партию такой, с какой никто не захочет образовывать коалицию", – объяснил он.
Отвечая на вопрос журналиста "То есть независимо от результатов выборов Словакия не покинет проукраинский лагерь и не примкнет к пророссийскому?" глава МИД сказал: "Это не вопрос надежды. Я уверен, что так и будет".
Местные выборы в стране назначены на 29 октября, а следующие парламентские – на февраль 2024 года.
- В сентябре 2022 года министр обороны Словакии считал, что мобилизация в России закончится свержением Путина.
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- Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство в Словакии еще 16 Zuzana 2 для Украины.
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