Президент Словакии подаст в суд на пророссийского экс-премьера: Называл ее агентом США

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что подаст иск в суд против лидера оппозиционной партии Smer-SD и экс-премьер-министра Роберта Фицо за комментарии о ней. Он называл ее "агентом США" и заявил, что кабинет министров является "правительством Сороса", сообщает Euractiv.

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Отмечается, что Фицо не раз называл Чапутову "американским агентом". После назначений во временном словацком правительстве он заявил, что президент "назначает правительство Сороса", имея в виду американского миллиардера-филантропа Джорджа Сороса, отмечает издание.

Как пишет Euractiv, Фицо отказался извиниться за свои комментарии даже после того, как Чапутовой и ее семье начали угрожать убийством. Полиция расследует четыре уголовных производства по "опасным угрозам в адрес президента ".

"Сделать кого-то мишенью с помощью ненавистной лжи уже стоило жизни людям в Словакии", — говорится в сообщении президента.

Издание отмечает, что Чапутова выступила против Фицо незадолго до ожидаемого от нее официального объявления о том, будет ли она участвовать в выборах в следующем году.

Президент не сообщила, какой именно судебный иск она намерена подать, пишет Euractiv.

Фицо обещает прекратить военную помощь Украине и отменить санкции против РФ, если он вернется к власти. Он назвал заявку Украины на вступление в НАТО "величайшей чушью" и такой, что якобы приведет к третьей мировой войне.

27 апреля 2023 года агентство Bloomberg заявило, что партия пророссийского политика Фицо лидирует согласно опросам о предстоящих выборах в Словакии.

8 мая издание Politico отметило, что отставка проевропейского правительства Словакии улучшила позиции Фицо на предстоящих выборах.

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