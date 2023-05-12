Президент Словакии подаст в суд на пророссийского экс-премьера: Называл ее агентом США
Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что подаст иск в суд против лидера оппозиционной партии Smer-SD и экс-премьер-министра Роберта Фицо за комментарии о ней. Он называл ее "агентом США" и заявил, что кабинет министров является "правительством Сороса", сообщает Euractiv.
Отмечается, что Фицо не раз называл Чапутову "американским агентом". После назначений во временном словацком правительстве он заявил, что президент "назначает правительство Сороса", имея в виду американского миллиардера-филантропа Джорджа Сороса, отмечает издание.
Как пишет Euractiv, Фицо отказался извиниться за свои комментарии даже после того, как Чапутовой и ее семье начали угрожать убийством. Полиция расследует четыре уголовных производства по "опасным угрозам в адрес президента ".
"Сделать кого-то мишенью с помощью ненавистной лжи уже стоило жизни людям в Словакии", — говорится в сообщении президента.
Издание отмечает, что Чапутова выступила против Фицо незадолго до ожидаемого от нее официального объявления о том, будет ли она участвовать в выборах в следующем году.
Президент не сообщила, какой именно судебный иск она намерена подать, пишет Euractiv.
- Фицо обещает прекратить военную помощь Украине и отменить санкции против РФ, если он вернется к власти. Он назвал заявку Украины на вступление в НАТО "величайшей чушью" и такой, что якобы приведет к третьей мировой войне.
- 27 апреля 2023 года агентство Bloomberg заявило, что партия пророссийского политика Фицо лидирует согласно опросам о предстоящих выборах в Словакии.
- 8 мая издание Politico отметило, что отставка проевропейского правительства Словакии улучшила позиции Фицо на предстоящих выборах.
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