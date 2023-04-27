В Словакии к власти может вернуться политик, который против помощи Украине – Bloomberg
Экс-премьер Словакии Роберт Фицо выступил за прекращение военной помощи Украине и санкций против России. Он может снова прийти к власти, сообщает агентство Bloomberg.
Политик заявил, что прекратит поставку вооружений для Украины и пообещал заставить другие страны изменить маршрут доставки оружия.
Он назвал санкции против России "бессмысленными" и заявил, что наложил бы на них вето, потому что они якобы "наносят ущерб государствам-членам Европейского Союза".
Во время встречи с послами США, Великобритании и ЕС Фицо сказал, что если он вернется в должность, Словакия не поддержит заявку Украины на членство в НАТО. Он назвал заявку "наибольшей чушью" и заявил, что она якобы приведет к Третьей мировой войне, и призвал к переговорам, пишет агентство.
Агентство отмечает, что такая политика добавила бы новый вызов для западных союзников, которые уже сталкиваются с сопротивлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, тоже обвиняющего санкции в "разрушении экономики его страны".
Bloomberg пишет, что потенциальному возвращению Фицо помог "национальный раскол" в Словакии из-за войны России против Украины: он критиковал правительство и его "проамериканские кивки" и его политику по разрешению кризиса стоимости жизни.
Отмечается, что партия Фицо лидирует в опросах в Словакии перед выборами, которые должны пройти в сентябре. Хотя это примерно 20% голосов, все равно это вдвое больше, чем после его отставки. При этом не ясно, сможет ли он собрать коалицию, отмечает Bloomberg.
- Глава МИД Словакии называл Фицо "главным адвокатом" российского диктатора Владимира Путина.
- 17 апреля 2023 года в ВСУ сообщили, что все 13 истребителей МиГ-29 из Словакии уже в Украине.
- 24 апреля премьеры Польши, Чехии и Словакии выступили за гарантии безопасности для Украины.
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