В Словакии к власти может вернуться политик, который против помощи Украине – Bloomberg

Экс-премьер Словакии Роберт Фицо выступил за прекращение военной помощи Украине и санкций против России. Он может снова прийти к власти, сообщает агентство Bloomberg.

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Политик заявил, что прекратит поставку вооружений для Украины и пообещал заставить другие страны изменить маршрут доставки оружия.

Он назвал санкции против России "бессмысленными" и заявил, что наложил бы на них вето, потому что они якобы "наносят ущерб государствам-членам Европейского Союза".

Во время встречи с послами США, Великобритании и ЕС Фицо сказал, что если он вернется в должность, Словакия не поддержит заявку Украины на членство в НАТО. Он назвал заявку "наибольшей чушью" и заявил, что она якобы приведет к Третьей мировой войне, и призвал к переговорам, пишет агентство.

Агентство отмечает, что такая политика добавила бы новый вызов для западных союзников, которые уже сталкиваются с сопротивлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, тоже обвиняющего санкции в "разрушении экономики его страны".

Bloomberg пишет, что потенциальному возвращению Фицо помог "национальный раскол" в Словакии из-за войны России против Украины: он критиковал правительство и его "проамериканские кивки" и его политику по разрешению кризиса стоимости жизни.

Отмечается, что партия Фицо лидирует в опросах в Словакии перед выборами, которые должны пройти в сентябре. Хотя это примерно 20% голосов, все равно это вдвое больше, чем после его отставки. При этом не ясно, сможет ли он собрать коалицию, отмечает Bloomberg.

Глава МИД Словакии называл Фицо "главным адвокатом" российского диктатора Владимира Путина.

17 апреля 2023 года в ВСУ сообщили, что все 13 истребителей МиГ-29 из Словакии уже в Украине.

24 апреля премьеры Польши, Чехии и Словакии выступили за гарантии безопасности для Украины.

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Артем Джеріпа

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