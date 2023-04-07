Россияне могли намеренно повредить МиГ-29, которые Словакия передала Украине – Братислава

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что российские технические специалисты могли намеренно повредить принадлежащие словацкой армии истребители МиГ-29 советского производства, которые обслуживали россияне. Об этом сообщает Euractiv.

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Недавно эти самолеты были переданы Украине.

"Они могли летать, но это не значит, что они также были способны сражаться. Украинцы приехали в Словакию за неделю до вылета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", — сказал Надь после того, как оппозиция подвергла правительство резкой критике за отказ от "ценных самолетов".

Неисправности могли быть вызваны намеренно российскими техниками, которые до прошлого года находились на авиабазе Слиач в Словакии, предположил Надь.

"Полиция расследовала это, основываясь на наших подозрениях. В двигателях самолета были детали, к которым имели доступ словацкие техники, а были детали, к которым имели доступ только российские техники. Дефекты появились только в тех частях, к которым имели доступ россияне", — сказал Надь.

Хотя расследование не доказало намеренные повреждения, Минобороны Словакии "почувствовало потерю доверия к российским техникам в Слиаче, потому что ошибки продолжали появляться в местах, до которых могли добраться только они", добавил министр.

Генерал-лейтенант Любомир Свобода, бывший пилот высшего ранга, также предположил, что россияне намеренно повредили самолеты.

"Мы взяли у них двигатель, который должен был работать 350 часов. И в итоге налетал всего 70 часов. Какой вывод мы можем сделать из этого? Может быть, там была некачественная работа, скажем так. Я не знаю", — сказал он.

1 марта 2023 года в Братиславе заявили, что могут передать Украине свои МиГи в количестве 10 единиц.

17 марта премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил, что его страна направит в Украину 13 советских истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб".

В конце марта Словакия передала первые четыре истребителя МиГ-29 Вооруженным Силам Украины.

Вадим Ребрина

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