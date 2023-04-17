UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Словакия поставила Украине 13 истребителей МиГ-29

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 10:33
Словакия поставила Украине 13 истребителей МиГ-29 - Фото
МиГ-29МУ1 (фото - Укроборонпром)

Словакия передала Украине оставшиеся девять из 13 заявленных истребителей МиГ-29. Четыре самолета Братислава поставила в марте. Об этом сообщает Минобороны Словакии.

"Эта передача была осуществлена ​​по суше с учетом максимально возможной безопасности, опять же огромное спасибо всем задействованным компонентам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция", — подчеркнул министр обороны Словакии Ярослав Надь.

  • 1 марта 2023 года в Братиславе заявили, что могут передать Украине свои МиГи в количестве 10 единиц.
  • 17 марта премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил, что его страна направит в Украину 13 советских истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб".
  • В конце марта Словакия передала первые четыре истребителя МиГ-29 Вооруженным Силам Украины.

Читайте также: Россияне могли намеренно повредить МиГ-29, которые Словакия передала Украине – Братислава

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
словакия миг-29
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 