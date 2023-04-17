Словакия поставила Украине 13 истребителей МиГ-29

Словакия передала Украине оставшиеся девять из 13 заявленных истребителей МиГ-29. Четыре самолета Братислава поставила в марте. Об этом сообщает Минобороны Словакии.

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"Эта передача была осуществлена ​​по суше с учетом максимально возможной безопасности, опять же огромное спасибо всем задействованным компонентам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция", — подчеркнул министр обороны Словакии Ярослав Надь.

1 марта 2023 года в Братиславе заявили, что могут передать Украине свои МиГи в количестве 10 единиц.

17 марта премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил, что его страна направит в Украину 13 советских истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб".

В конце марта Словакия передала первые четыре истребителя МиГ-29 Вооруженным Силам Украины.

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Вадим Ребрина

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