Пророссийский кандидат в Словакии улучшает позиции после отставки премьера – Politico

Временный премьер-министр Словакии Эдуард Хегер ушел в отставку. Этим он улучшает позиции пророссийского конкурента Роберта Фицо на предстоящих выборах, пишет издание Politico.

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В Словакии усилилась политическая неопределенность на фоне отставки прозападного временного премьера.

Это произошло перед выборами, которые должны пройти в сентябре. Согласно прогнозам, на них может одержать победу пророссийская партия бывшего премьера Фицо, пишет издание.

"Я решил попросить президента лишить меня полномочий и оставить президенту простор для попытки с правительством технократов стабильно и мирно привести Словакию к демократическим парламентским выборам", – сказал Хегер в телеобращении.

После отставки Хегера президент Словакии Зузана Чапутова назначила заместителя главы центрального банка Людовита Одора возглавить правительство технократов.

Других министров он планирует объявить после 15 мая, отмечает Politico.

Хегер руководил временным правительством с сентября 2022 года, когда властная коалиция потеряла большинство в парламенте из-за разногласий относительно цены на энергоносители.

Издание отмечает, что пророссийская партия экс-премьера Фицо Smer-SD является фаворитом избирателей согласно опросам.

До заявления Хегера Фицо обещал прекратить военную помощь Украине, если его изберут возглавить следующее правительство, пишет Politico.

Фицо заявлял, что наложит вето на санкции против России, поскольку они якобы "наносят вред государствам-членам Европейского Союза". Заявку Украины в НАТО он назвал "величайшей чушью", которая якобы приведет к Третьей мировой войне.

27 апреля 2023 года Bloomberd сообщило, что экс-премьер Фицо может снова прийти к власти в Словакии: согласно опросам, его партия может собрать 20% голосов на предстоящих выборах.

Глава МИД Словакии называл Фицо "главным адвокатом" российского диктатора Владимира Путина.

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Артем Джеріпа

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