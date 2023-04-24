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Польша, Чехия и Словакия: Многие годы мы разговаривали с РФ. Это разговор со стеной

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 19:56
Польша, Чехия и Словакия: Многие годы мы разговаривали с РФ. Это разговор со стеной - Фото
НАТО и Россия (Фото: Depositphotos)

Многолетний подход НАТО к отношениям с Россией, включающий сдерживание и диалог, нуждается в обновлении. Ведь говорить с Москвой – это как разговаривать со стеной. Соответствующее заявление совместно сделали премьер-министры Польши, Чехии и Словакии Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Эдуард Хегер, говорится в статье Foreign Affairs.

Однако, по словам глав правительств, сдерживание и сила должны являться "основой позиции" Альянса, а диалог "может служить инструментом для передачи решительности и решения напряженности, но не должен рассматриваться как самоцель".

Они отметили, что на протяжении многих лет Запад терпеливо делился своими взглядами и разногласиями с РФ в разных контекстах, в частности в Совете Россия-НАТО, но безрезультатно.

"Разговор со стеной не принесет изменений в поведении России. Столкнувшись с отсутствием диалога, НАТО, как военно-политический Альянс, должен быть готов корректировать свою стратегию на ходу", – объяснили Моравецкий, Фиала и Хегер.

Премьеры добавили, что принцип политики сдерживания можно применять и сегодня, но при условии, когда военная сила, жесткие санкции, изоляция РФ и трансатлантическое единство служат ключевыми принципами стратегии НАТО.

  • 14 ноября 2022 года Моравецкий рассказал, что некоторые страны и правительства считали, что отношения с Россией можно сделать цивилизованными через торговлю с ней, но теперь все "прекрасно знают, что тиран, деспот и угнетатель всегда останется тираном, деспотом и угнетателем и будет искать возможности властвовать над другими".

Читайте также: Моравецкий: Лучшая стратегия – отпугнуть врага силой своей армии и партнерством с другими

Олег Васьків
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Матеуш Моравецкий Россия война польша словакия нато чехия петр фиала эдуард гегер
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