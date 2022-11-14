Моравецкий о РФ: Тиран, деспот и угнетатель всегда будет тираном, деспотом и угнетателем

Некоторые страны и правительства считали, что отношения с Россией можно сделать цивилизованными с помощью торговли с ней, но теперь все "прекрасно знают, что тиран, деспот и угнетатель всегда останется тираном, деспотом и угнетателем, и будет искать возможности господствовать над другими". Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, пишет PAP.

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Речь глава правительства страны произнес во время посещения авиазавода в Быдгоще, который станет "одним из немногих мест в мире", где обслуживают истребители F-16 не только ВВС Польши, но и союзников.

Моравецкий отметил, что экономическая модель России хуже, чем модель свободного рынка, поэтому Москва пытается доминировать над другими с помощью военной силы.

"Именно поэтому Россия проводит свою брутальную политику. Сегодня это осознали все соседи России, и не только здесь, а и в Центральной Европе", – сказал он.

По словам топ-чиновника Польши, это поняли и Япония, Южная Корея, а также страны Центральной Азии вроде Казахстана и Узбекистана.

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"Тиран представляет собой огромную угрозу и либо мы найдем средства на укрепление обороны в Польше, либо Путин и его приспешники будут диктовать условия Центральной Европе. После восстановления независимости мы знаем, что она не дается раз и навсегда", – пояснил он большие расходы на перевооружение армии Польши.

Моравецкий добавил: на примере этой войны видно, что диспропорция сил "может быть компенсирована современными средствами ведения боевых действий".

Он подчеркнул, что "у нас есть очень простой выбор: либо мы падем жертвой российского господства, снова попадем в российский плен, либо мы в краткие сроки построим оборонный потенциал вместе с нашими ближайшими союзниками".

Ранее Моравецкий уже говорил, что лучшая оборонная стратегия – отпугнуть врага силой своей армии и партнерством с другими.

По его словам, кто не поддерживает Украину – тот "предал ценности цивилизации или одурманен РФ".

"Польские наемники захватят запад Украины за ее долги" – в Варшаве развенчивали ложь России.

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Євген Пилипенко

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