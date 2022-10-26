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Сенат Польши признал власти России террористическим режимом

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 17:14
Сенат Польши признал власти России террористическим режимом - Фото
Анджей Дуда (Фото: Twitter Канцелярии президента Польши)

Сенат Польши единогласно проголосовал за резолюцию о признании руководства России террористическим режимом. Об этом сообщает PAP.

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В принятой Сенатом резолюции сказано, что "вооруженные силы России начали жестокую войну с Украиной", цель которой – "стереть с карты мира суверенную страну и уничтожить украинскую нацию".

Сенат заявил, что именно Украина сегодня является главной защитницей демократии и свободы.

"Российские оккупанты терроризируют население украинских городов, бомбят гражданские объекты – детские сады, школы, театры, жилые массивы. Преступники в военной форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей на оккупированных ими территориях. Они похищают украинских детей, надеясь воспитать из них новых янычар, депортируют украинцев в дальние регионы России" – сказано в тексте резолюции. 

Сенат Республики Польша снова решительно осуждает российскую агрессию и "призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать правительство Российской Федерации террористическим режимом".

Парламентарии выражают признательность всем, кто занимается документированием и расследованием военных преступлений, совершенных против народа Украины, и призывает к дальнейшей поддержке усилий Международного уголовного суда в этом направлении.

Читайте мнение: Заплатить за войну: почему так важно, чтобы США объявили Россию государством-террористом

Сергій Бережний
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война польша военные преступления государство-террорист Сенат Польши
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