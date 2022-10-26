Сенат Польши признал власти России террористическим режимом
Сенат Польши единогласно проголосовал за резолюцию о признании руководства России террористическим режимом. Об этом сообщает PAP.
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В принятой Сенатом резолюции сказано, что "вооруженные силы России начали жестокую войну с Украиной", цель которой – "стереть с карты мира суверенную страну и уничтожить украинскую нацию".
Сенат заявил, что именно Украина сегодня является главной защитницей демократии и свободы.
"Российские оккупанты терроризируют население украинских городов, бомбят гражданские объекты – детские сады, школы, театры, жилые массивы. Преступники в военной форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей на оккупированных ими территориях. Они похищают украинских детей, надеясь воспитать из них новых янычар, депортируют украинцев в дальние регионы России" – сказано в тексте резолюции.
Сенат Республики Польша снова решительно осуждает российскую агрессию и "призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать правительство Российской Федерации террористическим режимом".
Парламентарии выражают признательность всем, кто занимается документированием и расследованием военных преступлений, совершенных против народа Украины, и призывает к дальнейшей поддержке усилий Международного уголовного суда в этом направлении.
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- 18 октября парламент Эстонии принял заявление с осуждением попытки незаконной аннексии территорий Украины и признал российский режим террористическим.
- В начале сентября 2022 года президент США Байден не спешил со статусом террориста для РФ. Глава МИД Кулеба не сдается – говорит, мы и раньше слышали "нет".
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