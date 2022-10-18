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Парламент Эстонии объявил режим России террористическим. У Зеленского отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 14:20
Парламент Эстонии объявил режим России террористическим. У Зеленского отреагировали - Фото
Фото: парламент Эстонии

18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, в котором осуждает незаконную аннексию территории Украины и объявляет российский режим террористическим. Об этом сообщается на сайте эстонского парламента.

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За принятие этого заявления проголосовали 88 депутатов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Телеграм: "Спасибо Эстонии за базу. Режим России должен быть признан террористическим во всем цивилизованном мире".

В заявлении Рийгикогу жестко осуждает военные действия России против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории.

Парламент заверяет, что Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения фальшивых референдумов.

"Преступление никогда не станет правилом. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире", – говорится в заявлении.

Рийгикогу поддерживает расследования преступлений, совершенных на территории Украины, начатые Международным судом и Международным уголовным судом, и считает необходимым проведение в отношении виновных судебного процесса в рамках специального международного трибунала.

"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", – говорится в заявлении парламента Эстонии.

Рийгикогу считает необходимым признать террористическими организациями вооруженные формирования, созданные Россией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и частную военную компанию Вагнер.

Парламент Эстонии осудил объявление и проведение российским режимом мобилизации, нарушающей международное право, отмечая, что мобилизация, проведенная с целью продолжения преступления агрессии, является преступлением против мира.

Рийгикогу поддерживает требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Евросоюза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против России и Беларуси, и санкций против отдельных лиц, а также следить за строгим соблюдением введенных ранее санкций.

Парламент Эстонии призвал Евросоюз н НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Украине, а также поддержать послевоенное восстановление государства.

"Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины в войне с агрессором и верит в победу Украины, так как лишь это восстановит мир в Европе", – говорится в принятом документе.

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Наталія Медведєва
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эстония терроризм владимир путин Рийгикогу
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