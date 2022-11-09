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Моравецкий: Лучшая стратегия – отпугнуть врага силой своей армии и партнерством с другими

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09.11.2022, 16:59
Моравецкий: Лучшая стратегия – отпугнуть врага силой своей армии и партнерством с другими - Фото
Матеуш Моравецкий (фото: EPA)

Лучшая стратегия защиты – отпугнуть врага силой своей армии и партнерством с другими. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, посетив маневры войск стран Вышеградской группы, США и Великобритании PUMA-22, передает PAP.

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"Мы прекрасно видим, что хорошее вооружение малочисленной украинской армии служит эффективной защитой от более крупной варварской российской армии. Хорошее оружие подобно трем пращам в руке Давида против Голиафа. Мы строим такую ​​армию", – заявил Моравецкий.

Премьер Польши подчеркнул, что сегодня солидарность и совместные учения, а также дипломатическая, финансовая и военная помощь для Украины являются гарантией того, что альянс обеспечит безопасность.

"Вместе с американскими и британскими солдатами мы проводим одно учение за другим", – сказал он.

По словам Моравецкого, в учениях PUMA-22 участвуют более 1700 военных шести стран.

"Мы будем делать это до конца, мы будем укреплять сотрудничество до тех пор, пока – я надеюсь – последний российский солдат не покинет Украину", – добавил он.

Польский премьер заявил, что не намерен повторять ошибку своих политических оппонентов, которые хотели "тихонько отсидеться в углу, не раздражая медведя", и это привело к ослаблению польской армии.

Моравецкий объявил, что на модернизацию польской армии в 2023 году будет выделено более 100 млрд злотых, возможно, даже около 130 млрд злотых – 3-4% от ВВП.

  • В конце мая Германия согласилась внести изменения в свою конституцию, чтобы разрешить себе специальный оборонный фонд в размере 100 млрд евро, предложенный после вторжения России в Украину.

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Наталія Медведєва
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Матеуш Моравецкий война польша
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