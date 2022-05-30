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Германия изменит конституцию, чтобы создать оборонный фонд в 100 млрд евро

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 03:13
Германия изменит конституцию, чтобы создать оборонный фонд в 100 млрд евро - Фото
Танк Leopard II A6 (Фото: EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN)

Германия согласилась внести изменения в свою конституцию, чтобы разрешить специальный оборонный фонд в размере 100 млрд евро, предложенный после вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов ФРГ.

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Правоцентристская оппозиция Германии и правящая коалиция с левоцентристскими социал-демократами (СДПГ), зелеными и свободными демократами (СвДП) заявили, что достигли необходимого большинства в две трети голосов, чтобы внести изменения в конституцию ради создания оборонного фонда.

100 млрд евро будут использованы в течение нескольких лет для увеличения регулярного оборонного бюджета Германии примерно на 50 млрд евро и позволят стране выполнить задачу НАТО по ежегодному расходованию 2% своего ВВП на оборону.

  • 29 мая сообщалось, что Германия планирует выделить для Украины 1 млрд евро в виде грантовой помощи, то есть безвозмездно и без возврата.

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Наталия Медведева
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Германия нато оборона
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