Германия изменит конституцию, чтобы создать оборонный фонд в 100 млрд евро

Германия согласилась внести изменения в свою конституцию, чтобы разрешить специальный оборонный фонд в размере 100 млрд евро, предложенный после вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов ФРГ.

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Правоцентристская оппозиция Германии и правящая коалиция с левоцентристскими социал-демократами (СДПГ), зелеными и свободными демократами (СвДП) заявили, что достигли необходимого большинства в две трети голосов, чтобы внести изменения в конституцию ради создания оборонного фонда.

100 млрд евро будут использованы в течение нескольких лет для увеличения регулярного оборонного бюджета Германии примерно на 50 млрд евро и позволят стране выполнить задачу НАТО по ежегодному расходованию 2% своего ВВП на оборону.

29 мая сообщалось, что Германия планирует выделить для Украины 1 млрд евро в виде грантовой помощи, то есть безвозмездно и без возврата.

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Наталия Медведева

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