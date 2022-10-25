Премьер Польши: Кто не поддерживает Украину – предал ценности цивилизации или одурманен РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что сегодня поддержка Украины является инвестицией в безопасность всей Европы, потому тот, кто сейчас этого не делает, либо предал европейские ценности, либо одурманен Россией. Об этом он сказал на международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит сегодня в Берлине, передает Польское радио.

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Премьер Польши подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не сможет завоевать Европу военным путем, если сначала не победит ее экономически, потому поддержка Украины является "лучшей гарантией безопасности и мира на десятилетия вперед".

"Тот, кто сегодня не поддерживает Украину, или предал ценности нашей цивилизации, или пребывает в одурманенном Россией состоянии. Или и то, и другое", – заявил Моравецкий.

По его мнению, победа в борьбе с Россией приближается не только благодаря военным успехам Украины и изматывания России санкциями, но и потому, что значительная часть западного мира продемонстрировала решительность.

"Для того чтобы победить в войне с Россией, нам нужно построить совершенно новую архитектуру безопасности в экономическом и политическом плане. Экономическое восстановление Украины является чрезвычайно важным условием безопасности Европы", – сказал он.

Моравецкий подчеркнул, что за это восстановление должен заплатить агрессор – Россия должна выплатить репарации, российские активы должны быть конфискованы и использованы для восстановления Украины.

Комментируя зависимость Европы от российского сырья, Моравецкий сравнил РФ с наркоторговцем, который дает первую дозу бесплатно, зная, что тот, кто "подсел", вернется и будет щедро платить за следующие дозы. На фоне этого премьер Польши отметил, что недостаточно говорить о восстановлении Украины – Европе необходимо переформатирование, включая и энергетическую политику.

21 октября Моравецкий заявил о необходимости ввести дополнительные санкции против России и поддерживающего ее беларуского режима за террористические атаки против гражданского населения Украины.

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Оксана Житнюк

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