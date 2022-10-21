Нужно ввести новые санкции против России и беларуского режима за терроризм – Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости ввести дополнительные санкции против России и поддерживающего ее беларуского режима за террористические атаки против гражданского населения Украины. Об этом Моравецкий сказал во второй день саммита ЕС, передает WNP.
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"Я ожидаю, что Европейский совет осудит недавние нападения на мирных жителей в Украине", – сказал польский премьер.
Перед началом заседания Евросовета 21 октября глава правительства Польши подчеркнул в комментарии журналистам, что ожидает от лидеров ЕС "очень жесткого" осуждения России после недавних ракетных ударов по гражданскому населению Украины и объектам критической инфраструктуры.
Он также выразил надежду на реализацию еще одного пакета санкций, как против России, так и против беларуского режима, который поддерживает действия Кремля.
Премьер-министр назвал недавние атаки России террористическими.
"После этих терактов еще больше, чем ранее, стало очевидно, что Россия ни в коем случае не стремится к миру, не садится за стол переговоров, а просто хочет терроризировать Украину, а тем самым хочет терроризировать Европу", – сказал Моравецкий.
- Россия вторую неделю подряд прицельно обстреливает украинские электростанции и другую энергетическую инфраструктуру на территории Украины. 18-19 октября Россия атаковала шесть крупных объектов энергетики – в Киеве, Днепре, Курахово, Кривом Роге, Бурштыне и Винницкой области.
- 20 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Россия в семь раз увеличила интенсивность ударов крылатыми ракетами.
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