Если бы не Польша, Украина уже была бы оккупирована, мы стали хабом помощи – Качиньский
Несмотря на угрозы российского диктатора Владимира Путина, что "если кто-то попытается помочь Украине, с ним случатся ужасные вещи", Польша приняла решение помогать с самого начала, и если бы не это, "Украина сегодня была бы оккупирована". Об этом на встрече с жителями Бельско-Бяла заявил президент правящей партии Право и справедливость Ярослав Качиньский, пишет РАР.
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Он сказал, что "нация действительно заявила о себе, но и зарекомендовало себя государство", когда Польша решила стать главным логистическим центром помощи Украине.
"Если бы Польша приняла другие решения, Украина сегодня была бы оккупирована россиянами. Они фантастически защищаются и перед ними нужно низко поклониться – перед силой этого общества, перед мужеством, героизмом их воинов, а также перед боевым мастерством их воинов. Но чудес не бывает. У вас должны быть оружие, боеприпасы и горючее", – сказал Качиньский.
- 28 октября польский президент Дуда заявил, что Украина "имеет большой шанс вернуть Херсон". До деоккупации областного центра оставалось меньше двух недель.
- В начале ноября Польша и Великобритания договорились дальше поддерживать Украину.
- Польский генерал возглавит обучение бойцов ВСУ в ЕС – он служил в Ираке и Афганистане.
- Осенью польский премьер Моравецкий заявил, что некоторые лидеры ЕС "кажется, не против закончить войну поражением Украины".
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