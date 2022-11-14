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Если бы не Польша, Украина уже была бы оккупирована, мы стали хабом помощи – Качиньский

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 09:42
Если бы не Польша, Украина уже была бы оккупирована, мы стали хабом помощи – Качиньский - Фото
Ярослав Качиньский (фото - ЕРА)

Несмотря на угрозы российского диктатора Владимира Путина, что "если кто-то попытается помочь Украине, с ним случатся ужасные вещи", Польша приняла решение помогать с самого начала, и если бы не это, "Украина сегодня была бы оккупирована". Об этом на встрече с жителями Бельско-Бяла заявил президент правящей партии Право и справедливость Ярослав Качиньский, пишет РАР.

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Он сказал, что "нация действительно заявила о себе, но и зарекомендовало себя государство", когда Польша решила стать главным логистическим центром помощи Украине.

"Если бы Польша приняла другие решения, Украина сегодня была бы оккупирована россиянами. Они фантастически защищаются и перед ними нужно низко поклониться – перед силой этого общества, перед мужеством, героизмом их воинов, а также перед боевым мастерством их воинов. Но чудес не бывает. У вас должны быть оружие, боеприпасы и горючее", – сказал Качиньский.

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Євген Пилипенко
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