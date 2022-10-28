Польский генерал возглавит обучение бойцов ВСУ в ЕС. Он служил в Ираке и Афганистане

Польский генерал-майор Петр Тритек назначен командующим миссией Европейского Союза по обучению украинских бойцов — он имеет опыт службы в Ираке и Афганистане. Об этом сообщает RMF 24.

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На сегодняшний день Тритек командует 11 бронекавалерийской дивизией — генерал будет координировать международную подготовку украинских солдат.

Он возглавит оперативное командование, которое объединит процесс подготовки Вооруженных Сил Украины.

Речь идет о подготовке личного состава, обучении организации логистики, медицинских учреждений, а также подготовке украинской армии на случай применения биологического, химического или ядерного оружия.

Само командование будет находиться в Подкарпатском воеводстве Польши, второй оперативный штаб разместят в Германии, в Брюсселе будет административное командование.

Отмечается, что на первом этапе будут обучены 15 000 украинских бойцов, запуск учебной миссии запланирован на ноябрь. Большая часть учений пройдет в Польше — Украина настояла на таком решении по логистическим соображениям.

На назначение Тритека отреагировал министр обороны Польши Мариуш Блащак, который назвал это "огромной ответственностью и признанием позиции Польши на международной арене".

СПРАВКА. 14 октября в Брюсселе представители стран ЕС . 14 октября в Брюсселе представители стран ЕС договорились об учебной миссии для украинских военных. Чтобы свести к минимуму риск ракетных ударов России по резервистам, обучение организуют в Польше, Германии, Дании и других странах. Несколько стран ЕС уже обучают украинских солдат на основе двусторонних соглашений. Сюда входит базовая подготовка 12 000 солдат, в том числе новобранцев, и спецподготовка для еще 2800 бойцов. Обучение военнослужащие пройдут, среди прочего, по теме снайперского дела, разминирования, а также военной медицине.

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Дмитро Гриниченко

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