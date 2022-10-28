Польский генерал возглавит обучение бойцов ВСУ в ЕС. Он служил в Ираке и Афганистане
Польский генерал-майор Петр Тритек назначен командующим миссией Европейского Союза по обучению украинских бойцов — он имеет опыт службы в Ираке и Афганистане. Об этом сообщает RMF 24.
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На сегодняшний день Тритек командует 11 бронекавалерийской дивизией — генерал будет координировать международную подготовку украинских солдат.
Он возглавит оперативное командование, которое объединит процесс подготовки Вооруженных Сил Украины.
Речь идет о подготовке личного состава, обучении организации логистики, медицинских учреждений, а также подготовке украинской армии на случай применения биологического, химического или ядерного оружия.
Само командование будет находиться в Подкарпатском воеводстве Польши, второй оперативный штаб разместят в Германии, в Брюсселе будет административное командование.
Отмечается, что на первом этапе будут обучены 15 000 украинских бойцов, запуск учебной миссии запланирован на ноябрь. Большая часть учений пройдет в Польше — Украина настояла на таком решении по логистическим соображениям.
На назначение Тритека отреагировал министр обороны Польши Мариуш Блащак, который назвал это "огромной ответственностью и признанием позиции Польши на международной арене".
- К весне 2023 года Германия на своих полигонах обучит для Вооруженных Сил Украины до 5000 военнослужащих, чего хватит на полноценную новую бригаду, заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц.
- Дания присоединится к странам, которые обучают украинских военнослужащих на своей территории по стандартам армий членов НАТО.
- Британия расширяет программу подготовки украинских военных, чтобы подготовить новобранцев к войне с Россией.
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