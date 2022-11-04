Сунак заверил меня, что поддержка Украины продолжится – Моравецкий
Поддержка Украины и укрепление НАТО продолжатся, заявил в Twitter после телефонного разговора с британским коллегой Риши Сунаком польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
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"Поговорил с новым премьером Великобритании. Он заверил, что наше сотрудничество в области экономики, финансов, безопасности, энергетики и дальнейшее укрепление НАТО с поддержкой Украины продолжится", – описал он содержание разговора.
Скоро состоится польско-британская межправительственная консультация, анонсировал глава правительства Польши.
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Официальных сообщений из Лондона о разговоре с Моравецким пока не поступало.
Польша и Великобритания – одни из самых активных союзников Украины в противостоянии российской полномасштабной агрессии.
- В начале ноября Польша забрала у посольства РФ разрушенную постояльцами базу отдыха. Ранее там отменили упрощенную процедуру трудоустройства для граждан РФ.
- На середину октября граждане Украины с начала 2022 года открыли в Польше 10 207 компаний, 96% из них – после начала полномасштабного российского вторжения.
- В октябре первый звонок новый премьер Британии сделал в Украину. Сунак заявил, что надеется на скорую личную встречу с президентом Зеленским.
- Британия предупредила Россию в конце октября, что любое применение ядерного оружия "изменит природу конфликта".
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