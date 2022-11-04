Сунак заверил меня, что поддержка Украины продолжится – Моравецкий

Поддержка Украины и укрепление НАТО продолжатся, заявил в Twitter после телефонного разговора с британским коллегой Риши Сунаком польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

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"Поговорил с новым премьером Великобритании. Он заверил, что наше сотрудничество в области экономики, финансов, безопасности, энергетики и дальнейшее укрепление НАТО с поддержкой Украины продолжится", – описал он содержание разговора.

Скоро состоится польско-британская межправительственная консультация, анонсировал глава правительства Польши.

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Официальных сообщений из Лондона о разговоре с Моравецким пока не поступало.

Польша и Великобритания – одни из самых активных союзников Украины в противостоянии российской полномасштабной агрессии.

Євген Пилипенко

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