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В Польше отменили упрощенную процедуру трудоустройства для граждан РФ

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 18:26
В Польше отменили упрощенную процедуру трудоустройства для граждан РФ - Фото
Фото - пресс-служба посольства Польши в Украине

Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства для граждан России. Об этом сообщает PAP.

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Приказ об отмене упрощенного режима трудоустройства для россиян выпустила министр семьи и социальной политики Марлена Малонг, обосновав его полномасштабным вторжением России в Украину и риском увеличения миграции россиян в Польшу.

Ранее право на упрощенное получение права на работу в Польше имели граждане РФ, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Претенденты на рабочие места из других стран получали разрешение только в том случае, если на вакансии не находились соискатели из Польши. 

Граждане РФ, которые уже получили разрешение на работу в Польше, после истечения срока их лицензий будут получать новые по общим правилам. 

Министерство предполагает также внести соответствующие поправки в нормативно-правовые акты Польши, которыми регулируется выдача разрешений на работу. 

Сергій Бережний
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польша разрешение на работу
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