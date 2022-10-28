В Польше отменили упрощенную процедуру трудоустройства для граждан РФ
Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства для граждан России. Об этом сообщает PAP.
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Приказ об отмене упрощенного режима трудоустройства для россиян выпустила министр семьи и социальной политики Марлена Малонг, обосновав его полномасштабным вторжением России в Украину и риском увеличения миграции россиян в Польшу.
Ранее право на упрощенное получение права на работу в Польше имели граждане РФ, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Претенденты на рабочие места из других стран получали разрешение только в том случае, если на вакансии не находились соискатели из Польши.
Граждане РФ, которые уже получили разрешение на работу в Польше, после истечения срока их лицензий будут получать новые по общим правилам.
Министерство предполагает также внести соответствующие поправки в нормативно-правовые акты Польши, которыми регулируется выдача разрешений на работу.
- 28 октября украинские аграрные ассоциации попросили президента Польши Анджея Дуду рассмотреть возможность строительства железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм, которая соединила бы Украину с портами в Гданьске и Клайпеде.
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