В Польше отменили упрощенную процедуру трудоустройства для граждан РФ

Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства для граждан России. Об этом сообщает PAP.

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Приказ об отмене упрощенного режима трудоустройства для россиян выпустила министр семьи и социальной политики Марлена Малонг, обосновав его полномасштабным вторжением России в Украину и риском увеличения миграции россиян в Польшу.

Ранее право на упрощенное получение права на работу в Польше имели граждане РФ, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Претенденты на рабочие места из других стран получали разрешение только в том случае, если на вакансии не находились соискатели из Польши.

Граждане РФ, которые уже получили разрешение на работу в Польше, после истечения срока их лицензий будут получать новые по общим правилам.

Министерство предполагает также внести соответствующие поправки в нормативно-правовые акты Польши, которыми регулируется выдача разрешений на работу.

28 октября украинские аграрные ассоциации попросили президента Польши Анджея Дуду рассмотреть возможность строительства железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм, которая соединила бы Украину с портами в Гданьске и Клайпеде.

Сергій Бережний

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