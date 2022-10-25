Кулеба: Правительства Британии могут меняться, поддержка ими Украины – нет
Изменения в правительстве Британии не приведут к снижению поддержки Украины. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.
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"Провел телефонный разговор с британским коллегой Джеймсом Клеверли, который только что был назначен уже в новое правительство премьер-министра Риши Сунака. Правительства могут меняться, но поддержка наших британских друзей будет оставаться непоколебимой до победы Украины", – написал министр.
Ранее сегодня было официально объявлено, что в новом составе правительства Британии Бен Уоллес и Джеймс Клеверли сохранили посты соответственно министра обороны и министра иностранных дел.
- 25 октября король Великобритании Чарльз III официально поручил Риши Сунаку сформировать новое правительство страны.
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