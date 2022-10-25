Бен Уоллес остался министром обороны в новом британском правительстве
Бен Уоллес сохранил пост министра обороны в правительстве Риши Сунака, сообщили на Даунинг-стрит.
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Кресло министра иностранных дел сохранил Джеймс Клеверли, который был назначен предыдущим премьером Лиз Трасс.
Министром внутренних дел назначена Суэлла Браверман.
Министром финансов в новом правительстве остался Джереми Хант.
Министром бизнеса, энергетики и промышленной стратегии назначен Грант Шаппс.
Сунак летом обещал "удвоить усилия и укрепить политику полной поддержки Украины, которую так умело проводил Борис Джонсон". Выполнение этого обещания во многом будет зависеть от двух людей в кабинете Сунака – министров иностранных дел и обороны.
Новость дополяется
- 25 октября король Великобритании Чарльз III официально поручил Риши Сунаку сформировать новое правительство страны.
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