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Бен Уоллес остался министром обороны в новом британском правительстве

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 18:45
Бен Уоллес остался министром обороны в новом британском правительстве - Фото
Бен Уоллес (Фото - EPA)

Бен Уоллес сохранил пост министра обороны в правительстве Риши Сунака, сообщили на Даунинг-стрит.

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Кресло министра иностранных дел сохранил Джеймс Клеверли, который был назначен предыдущим премьером Лиз Трасс.

Министром внутренних дел назначена Суэлла Браверман.

Министром финансов в новом правительстве остался Джереми Хант.

Министром бизнеса, энергетики и промышленной стратегии назначен Грант Шаппс.

Сунак летом обещал "удвоить усилия и укрепить политику полной поддержки Украины, которую так умело проводил Борис Джонсон". Выполнение этого обещания во многом будет зависеть от двух людей в кабинете Сунака – министров иностранных дел и обороны.

Новость дополяется

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Сергій Бережний
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Великобритания Джереми Хант Бен Уоллес риши сунак джеймс клеверли
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