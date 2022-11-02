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Польша забрала у посольства РФ базу отдыха. Россияне все там разрушили – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 22:56
Польша забрала у посольства РФ базу отдыха. Россияне все там разрушили – фото - Фото
Сотрудники Министерства климата и Службы охраны леса Польши (Фото: Lasy Panstwowe)

Сегодня, 2 ноября, в Польше отказали посольству России в продлении договора аренды базы отдыха после вторжения РФ в Украину. Россияне не платили аренду и, как выяснилось, все там разрушили. Об этом сообщили Министерство климата Польши и спикер Службы по охране лесов Михал Гзовски.

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Как отмечается, база отдыха, расположенная в Зегжинском лесничестве Польши, была арендована советским посольством в 1980-х годах.

Сегодня работники Лесной охраны приехали на эту базу отдыха.

"Курорт полностью разрушен. Россияне все разрушили, даже кабели со стен сорваны", – написал Гзовски.

Польша забрала у посольства РФ базу отдыха. Россияне все там разрушили – фото

Польша забрала у посольства РФ базу отдыха. Россияне все там разрушили – фото

Польша забрала у посольства РФ базу отдыха. Россияне все там разрушили – фото

В Службе по охране лесов заявили, что на базе отдыха проводится инвентаризация оборудования, которая, как ожидается, займет около полутора месяцев. До конца года должно быть принято решение относительно плана развития этого места. Будет ли снесено здание, неизвестно.

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Наталія Медведєва
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польша посольство россии
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