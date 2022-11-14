"Польские наемники захватят запад Украины за ее долги". В Варшаве развенчивали ложь России

Страна-оккупант Россия усилила дезинформационную кампанию против Польши и Украины: в первую очередь это касается нарративов о "планах поляков захватить запад Украины" и о том, что "большое количество польских наемников воюет за Украину". Об этом написал в Twitter спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

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Он уточнил, что ложь россиян базируется на выдуманной пропагандой Кремля "информации, что Киев и Варшава договорились, что последняя забирает запад Украины за ее долги" и фейке, что "польские наемники в итоге оккупируют Украину".

Второй нарратив "превращается в еще большую ложь лживым сообщением, что польское правительство одобряет такое участие указанных наемников", добавил Жарин.

По его словам, российская пропаганда активно поработала над внедрением этого фейка в западную информационную среду, и эти вражеские усилия "полностью соответствуют попыткам Кремля изобразить Польшу как разжигателя войны и изолировать Варшаву на международной арене".

Жарин добавил, что за кампанией стоит сам российский диктатор Владимир Путин, который "публично продвигает целый ряд антипольских нарративов", например, во время выступления во время "Дня Единства России".

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Также накануне Дня независимости Польши 11 ноября ФСБ опубликовала "исторический материал из архивов", который порочит Польшу, отметил спикер спецслужб.

"Е ще с помощью разнонаправленных усилий РФ продвигает нарративы о коррупции в украинской армии, низком моральном духе солдат и гражданских, дезертирстве и высоком уровне преступности. Помимо попыток очернить Украину, российская пропаганда активизирует информационную войну, чтобы сломить волю и готовность союзников продолжать поддерживать Киев, и придумывает надуманные предлоги для нанесения ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины", – добавил Жарин.

Он написал, что помимо россиян, их союзники в Беларуси также усиливают пропагандистские усилия против Варшавы на основе ложных обвинений в том, что та якобы готовит нападение.

В августе Жарин говорил, что Россия пытается посеять недоверие и рассорить народы Украины и Польши.

Также летом глава Минобороны Польши Блащак заявил, что войска РФ в Украине "нужно разгромить", и помочь ВСУ сделать это – "историческая обязанность" Польши.

Євген Пилипенко

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