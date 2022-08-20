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Польские спецслужбы: Россия пытается посеять недоверие и рассорить народы Украины и Польши

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 09:36
Польские спецслужбы: Россия пытается посеять недоверие и рассорить народы Украины и Польши - Фото
Станислав Жарин (скриншот)

Россия пытается вбить клин между украинцами и поляками. Об этом предостерег спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, пишет Польское радио.

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По его словам, дезинформация "навсегда вошла в репертуар инструментов", с помощью которых Москва хочет влиять на другие страны.

"Мы однозначно имеем дело с классической дезинформацией и пропагандой. Они постоянно присутствуют в нашем информационном пространстве, и следует предполагать, что это будет происходить и дальше – в ближайшие годы", – сказал он.

Чиновник объяснил, что российские пропагандисты различными способами пытаются убедить поляков, что принимать беженцев из Украины "очень дорого для нашей страны, что это вызывает много проблем, что делает всю операцию крайне бессмысленной, а также опасной, потому что мы не знаем, кого принимаем под свою крышу или кто будет жить в непосредственной близости с нами".

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По словам Жарина, дезинформационная деятельность против украинцев "почти идентична" и в обратном направлении, то есть Россия пытается убедить украинцев, что Польша "очень опасна для иностранцев".

Представитель министра-координатора спецслужб Польши подчеркнул, что польско-украинское сближение "затрагивает российские интересы, и поэтому они пытаются разделить оба народа".

"Эти попытки можно заметить на политическом и социальном уровне, а также в наших повседневных взаимоотношениях. Такие действия сейчас гораздо более четкие, чем другие, которые РФ направляет против Польши", – резюмировал Жарин.

  • 11 августа 2022 года глава Минобороны Польши Блащак заявил, что оккупационные войска РФ в Украине "нужно разгромить", и помочь ВСУ сделать это – "историческая обязанность" Польши.

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Евгений Пилипенко
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война польша пропаганда дезинформация станислав жарин
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