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Польские САУ на защите Украины. Видео работы экипажа с танцами внутри "Краба" видео

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 09:26
САУ Krab (фото – Patryk Cieliński / Combat Camera Poland)
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Военное телевидение Украины показало, как воюет против российских оккупантов самоходная артиллерийская установка Krab, определенное количество которых Польша передала Вооруженным Силам.

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Первые такие боевые машины поступили в Украину около трех месяцев назад, в мае, хотя официально их показали на фронте только в конце июня. Эта САУ может поражать цели на расстоянии до 40 км.

Максимальная скорострельность САУ со стволом калибра 155 мм и длиной в 52 калибра – шесть выстрелов в минуту, доступна стрельба сериями. Но практическая скорострельность в боевых условиях, когда экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, – два выстрела в минуту.

Смотрите видео: Польша передала "Крабы", которые накормят оккупантов огнем — Зеленский

Помимо этого, Telegram-канал Supernova+ выложил селфи-ролик экипажа польской машины, где бойцы "не по форме" насыпают по врагу, позируя на камеру и пританцовывая.

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Евгений Пилипенко
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война польша артиллерия гаубица экипаж сау KRAB
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