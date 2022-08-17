В ближайшие два-три месяца могут быть новые "загадочные взрывы" в Крыму — Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие два-три месяца могут быть новые взрывы на военных объектах россиян во временно оккупированном Крыму. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, в ближайшие два-три месяца "могут быть новые атаки, подобные загадочным ударам" по железнодорожному узлу и авиабазе в Крыму.
"Наша стратегия — уничтожить логистику, линии снабжения, склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры. Это создает хаос в силах россиян", — сказал Подоляк.
Он предположил, что взрыв на аэродроме Саки на прошлой неделе мог быть делом рук партизан.
"Конечно, я согласен с минобороны России, которое прогнозирует больше подобных инцидентов в ближайшие два-три месяца. Я думаю, что мы могли бы увидеть больше таких случаев", — резюмировал советник главы ОП.
- Подоляк заявил, что взрывы во временно оккупированном Крыму возле Джанкоя – это демилитаризация в действии.
- Представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева обратилась к жителям временно оккупированного полуострова после взрывов в Джанкойском районе, призвав их быть осторожными, прятаться в оборудованных местах или своих подвалах, а также подготовить нужные средства.
- Взрыв склада боеприпасов в Джанкойском районе — это работа элитного украинского подразделения. Об этом на условиях анонимности газете The New York Times сообщил высокопоставленный украинский чиновник.
Комментарии