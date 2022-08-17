В ближайшие два-три месяца могут быть новые "загадочные взрывы" в Крыму — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие два-три месяца могут быть новые взрывы на военных объектах россиян во временно оккупированном Крыму. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.

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По его словам, в ближайшие два-три месяца "могут быть новые атаки, подобные загадочным ударам" по железнодорожному узлу и авиабазе в Крыму.

"Наша стратегия — уничтожить логистику, линии снабжения, склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры. Это создает хаос в силах россиян", — сказал Подоляк.

Он предположил, что взрыв на аэродроме Саки на прошлой неделе мог быть делом рук партизан.

"Конечно, я согласен с минобороны России, которое прогнозирует больше подобных инцидентов в ближайшие два-три месяца. Я думаю, что мы могли бы увидеть больше таких случаев", — резюмировал советник главы ОП.

Дмитрий Гриниченко

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