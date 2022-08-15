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"За нашу и вашу свободу". Залужный обратился к союзникам на польском языке – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 10:12
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15 августа, в День Войска Польского, главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный поздравил союзников с праздником и поблагодарил польский народ за оказываемую Силам обороны помощь Украины. Обращение он записал на польской языке.

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Главком ВСУ напомнил, что в Варшавском сражении польский народ "отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия".

"Союзником Польши в этой войне была Украинская Народная Республика. Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу. Искренне благодарен польскому народу за помощь и поддержку в это сложное время", – сказал он.

Залужный закончил обращение словами: "Мы боремся за нашу и вашу свободу. Вместе победим!"

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Евгений Пилипенко
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