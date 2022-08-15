15 августа, в День Войска Польского, главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный поздравил союзников с праздником и поблагодарил польский народ за оказываемую Силам обороны помощь Украины. Обращение он записал на польской языке.

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Главком ВСУ напомнил, что в Варшавском сражении польский народ "отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия".

"Союзником Польши в этой войне была Украинская Народная Республика. Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу. Искренне благодарен польскому народу за помощь и поддержку в это сложное время", – сказал он.

Залужный закончил обращение словами: "Мы боремся за нашу и вашу свободу. Вместе победим!"

14 августа президент Польши Анджей Дуда на кладбище в Варшаве почтил память военных Украинской Народной Республики, которые в 1920 году вместе с бойцами Войска Польского сражались против большевиков. Он возложил венок к памятнику и встал на колено.

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Евгений Пилипенко

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