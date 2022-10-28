В Польше заявили, что пакт Россия-НАТО 1997-го аннулирован войной, и хотят ядерное оружие

Польша считает, что Россия своей агрессией против Украины аннулировала пакт Россия-НАТО от 1997 года. Об этом заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох и добавил, что страна заинтересована в размещении ядерного оружия на своей территории, передает канцелярия польского президента.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Польша обсуждала с США возможность участия в программе Nuclear Sharing.

После этого официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что в настоящее время у США нет планов размещать ядерное оружие в какой-либо стране, вступившей в НАТО после 1997 года.

Кумох выразил сожаление, что в заявлении представителя Госдепа США фигурирует 1997 год.

"В 1997 году был подписан пакт Россия-НАТО, на основе которого существует убежденность в том, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО в Восточной Европе размещать не следует, – подчеркнул он. – Мы считаем, и президент сказал на саммите НАТО, что этот акт мертв, Россия просто аннулировала его агрессией против Украины".

Он заявил, что Варшава крайне заинтересована в размещении сил НАТО в Польше и в участии в программе Nuclear Sharing.

СПРАВКА. Nuclear sharing — это концепция политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия, участвовать в планировании использования ядерного оружия НАТО. С ноября 2009 года в рамках программы Nuclear Sharing американское ядерное оружие было размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Польша является членом НАТО с 1999 года.

5 октября сообщалось, что Дуда заявил, что страна обсуждала с лидерами США возможное размещение ядерного оружия на своей территории.

Наталія Медведєва

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