Дуда о размещении ядерного оружия в Польше: Тема открыта, мы говорили об этом с США

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна обсуждала с лидерами США возможное размещение ядерного оружия на своей территории. Об этом он сообщил в интервью Gazeta Polska.

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По его словам, Польша не является ядерной державой и нет никаких признаков, что страна сможет получить ядерное оружие в ближайшем будущем.

Он отметил, что всегда есть потенциальная возможность принять участие в Программе совместного использования ядерной энергии.

"Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли США такую ​​возможность. Тема открыта", — сказал Дуда.

СПРАВКА. Nuclear sharing — это концепция политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия, участвовать в планировании использования ядерного оружия НАТО. Польша является членом НАТО с 1999 года.

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Дмитро Гриниченко

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