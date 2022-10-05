Дуда о размещении ядерного оружия в Польше: Тема открыта, мы говорили об этом с США
05.10.2022, 12:02
Анджей Дуда (Фото: EPA)
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна обсуждала с лидерами США возможное размещение ядерного оружия на своей территории. Об этом он сообщил в интервью Gazeta Polska.
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По его словам, Польша не является ядерной державой и нет никаких признаков, что страна сможет получить ядерное оружие в ближайшем будущем.
Он отметил, что всегда есть потенциальная возможность принять участие в Программе совместного использования ядерной энергии.
"Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли США такую возможность. Тема открыта", — сказал Дуда.
СПРАВКА. Nuclear sharing — это концепция политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия, участвовать в планировании использования ядерного оружия НАТО. Польша является членом НАТО с 1999 года.
- Если Кремль воспользуется в войне против Украины ядерным оружием, такой шаг стал бы "нарушением глобальных табу" и полностью дестабилизировал бы ситуацию в самой России, заявил Дуда.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что НАТО может ударить по РФ ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие против Украины, причем "не обязательно с украинской территории".
- Глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох заявил, что в России "есть признаки паники", иначе диктатор Владимир Путин не стал бы угрожать возможным применением ядерного оружия.
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