Премьер Польши назвал Россию "империей зла и лжи" и призвал Европу ее "свергнуть"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал сегодняшнюю Россию "империей зла и лжи", которую Европа "должна свергнуть". Об этом он написал в своем Facebook.

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"Рональд Рейган назвал Советский Союз империей зла. Сегодня Россия – империя зла и лжи. Европа, благодаря консервативной революции, должна найти в себе силы свергнуть эту империю еще раз", – написал Моравецкий.

Вчера, 21 сентября, Моравецкий заявил, что новость о мобилизации в России, где на войну против Украины заберут еще 300 000 резервистов, – доказательство, что Москва не оставила идею уничтожить соседнее государство и забрать его территории. Этому следует противопоставить оборонную силу.

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Вадим Ребрина

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