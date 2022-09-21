Моравецкий: Если российский империализм понимает только силу – мы эту силу покажем

Новость о частичной мобилизации в России, где на войну против Украины заберут еще 300 000 резервистов, – доказательство, что Москва не оставила идеи уничтожить соседнее государство и забрать его территории. Этому следует противопоставить оборонную силу, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий с военных учений в Подкарпатском воеводстве на востоке страны.

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"Россия продолжит свою работу по разрушению и попытается уничтожить Украину и забрать часть территории. Мы не можем с этим согласиться", – сказал он военнослужащим армии Польши.

По словам главы правительства страны, в ответ на грубую силу России "мы должны показать свою оборонительную силу".

Как выразился Моравецкий, раз Кремль "угрожает миру эскалацией войны, на это может быть только один ответ – показать нашу силу и решимость в стремлении защитить Польшу и Европу".

"НАТО сегодня сильнее, чем до 24 февраля. Если российский империализм понимает только силу – мы эту силу покажем. <...> Россия не сможет победить в Украине. Действия Путина лишь вынуждают НАТО становиться сильнее, а польская армия модернизируется рекордными темпами. Поставим заслон российскому империализму здесь и сейчас", – обратился он к военным.

Моравецкий заявил, что хотя Польша и является частью "самого мощного оборонительного союза в мировой истории", и это является для страны "мощной гарантией безопасности", власти продолжат ускоренными темпами наращивать боевые возможности сверх того, что требуется по договоренностям в НАТО.

"Нет сильной страны без сильной армии, но также нет сильной армии без страны с сильным экономическим и финансовым фундаментом", – подчеркнул он.

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Євген Пилипенко

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