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Моравецкий: Если российский империализм понимает только силу – мы эту силу покажем

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 13:32
Моравецкий: Если российский империализм понимает только силу – мы эту силу покажем - Фото
Матеуш Моравецкий (фото — канцелярия премьера Польши)

Новость о частичной мобилизации в России, где на войну против Украины заберут еще 300 000 резервистов, – доказательство, что Москва не оставила идеи уничтожить соседнее государство и забрать его территории. Этому следует противопоставить оборонную силу, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий с военных учений в Подкарпатском воеводстве на востоке страны.

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"Россия продолжит свою работу по разрушению и попытается уничтожить Украину и забрать часть территории. Мы не можем с этим согласиться", – сказал он военнослужащим армии Польши.

По словам главы правительства страны, в ответ на грубую силу России "мы должны показать свою оборонительную силу".

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского.

Как выразился Моравецкий, раз Кремль "угрожает миру эскалацией войны, на это может быть только один ответ – показать нашу силу и решимость в стремлении защитить Польшу и Европу".

"НАТО сегодня сильнее, чем до 24 февраля. Если российский империализм понимает только силу – мы эту силу покажем. <...> Россия не сможет победить в Украине. Действия Путина лишь вынуждают НАТО становиться сильнее, а польская армия модернизируется рекордными темпами. Поставим заслон российскому империализму здесь и сейчас", – обратился он к военным.

Моравецкий заявил, что хотя Польша и является частью "самого мощного оборонительного союза в мировой истории", и это является для страны "мощной гарантией безопасности", власти продолжат ускоренными темпами наращивать боевые возможности сверх того, что требуется по договоренностям в НАТО.

"Нет сильной страны без сильной армии, но также нет сильной армии без страны с сильным экономическим и финансовым фундаментом", – подчеркнул он.

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Євген Пилипенко
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Матеуш Моравецкий война польша мобилизация союзники
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