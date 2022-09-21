Премьер Нидерландов: Объявление мобилизации в России — это признак паники

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в среду заявил, что указ российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации является признаком паники в Кремле, и его не следует воспринимать как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом. Об этом Рютте заявил голландской телекомпании NOS, сообщает Reuters.

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"Мобилизация, призывы к референдумам в Донецке — это все признаки паники. Его риторика о ядерном оружии — это то, что мы слышали много раз раньше, и мы равнодушны к этому", — сказал Рютте.

"Все это часть известной нам риторики. Я бы посоветовал сохранять спокойствие", – добавил он.

Сегодня российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

Российское движение "Весна" призвало к всероссийской акции протеста против мобилизации.

Объявление частичной мобилизации в России – это признание недееспособности российской профессиональной армии, сообщил LIGA.net пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Вадим Ребрина

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