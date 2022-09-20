Польша укрепит восточную границу боевыми танками и ударными вертолетами США

Польша оснастит 18 механизированную дивизию, дислоцированную на востоке страны, американскими боевыми танками Abrams и ударными вертолетами Apache, что будет представлять собой "настоящий жесткий барьер" для потенциального агрессора. Как передает PAP, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, выступая на полигоне, где проходят учения Медведь-22 при участии войск США и Британии.

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"18 механизированная дивизия "Железная дивизия", которая вскоре будет вооружена танками Abrams и ударными вертолетами Apachе, будет представлять собой настоящий барьер, жесткий барьер, который противник не сможет преодолеть", – заявил Блащак.

Он подчеркнул, что Польша тратит на оборону "рекордные суммы" и продолжит укреплять свои вооруженные силы, так как это "инвестиция в безопасность".

"Несмотря на то, что правители Кремля решили воссоздать империю зла, благодаря тому, что польское войско с каждым годом становится все сильнее и сильнее, мы отпугнем агрессора, сделаем Польшу безопасной", – заявил польский министр обороны.

На 21 сентября запланирована встреча глав МИД в формате Украина-Польша-Британия.

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Оксана Житнюк

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