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Кулеба едет в США: будут встречи с генсеком НАТО и альянса Украина-Польша-Британия

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19.09.2022, 12:20
Кулеба едет в США: будут встречи с генсеком НАТО и альянса Украина-Польша-Британия - Фото
Дмитро Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 19-23 сентября совершит рабочий визит в США для участия в Генассамблее НАТО. Также будут встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заседание в формате Украина-Польша-Британия, сообщает пресс-служба МИД.

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Кулеба будет участвовать в общих дебатах 77-й сессии ГА ООН. Президент Владимир Зеленский определил для украинской делегации три приоритета:

– укрепление коалиции по поддержке Украины, увеличение поставок оружия и финансовой помощи;

– привлечение России к международной ответственности;

– активизация отношений со странами Глобального юга.

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Также будет уделено внимание рекомендация по гарантиям безопасности Украины, которые разработала группа Ермака-Расмуссена.

21 сентября у Кулебы запланированы встречи со Столтенбергом и главами МИД в формате Украина-Польша-Британия. 22 сентября – переговоры с главой МИД Франции Катрин Колонной, выступление на совбезе ООН, встреча с генпрокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

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Кулеба едет в США: будут встречи с генсеком НАТО и альянса Украина-Польша-Британия

  • В конце мая итальянская газета Corriere сообщила, что на тот момент премьер Британии Борис Джонсон предлагает создать альянс Британии, Польши, Украины, стран Балтии и, возможно, позже Турции.
  • В Офисе президента назвали идею продуктивной, но заявили, что она пока находится на уровне дискуссий, а не юридических обсуждений формата.

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Марко Сировой
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