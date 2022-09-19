Кулеба едет в США: будут встречи с генсеком НАТО и альянса Украина-Польша-Британия
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 19-23 сентября совершит рабочий визит в США для участия в Генассамблее НАТО. Также будут встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заседание в формате Украина-Польша-Британия, сообщает пресс-служба МИД.
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Кулеба будет участвовать в общих дебатах 77-й сессии ГА ООН. Президент Владимир Зеленский определил для украинской делегации три приоритета:
– укрепление коалиции по поддержке Украины, увеличение поставок оружия и финансовой помощи;
– привлечение России к международной ответственности;
– активизация отношений со странами Глобального юга.
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Также будет уделено внимание рекомендация по гарантиям безопасности Украины, которые разработала группа Ермака-Расмуссена.
21 сентября у Кулебы запланированы встречи со Столтенбергом и главами МИД в формате Украина-Польша-Британия. 22 сентября – переговоры с главой МИД Франции Катрин Колонной, выступление на совбезе ООН, встреча с генпрокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.
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- 17 февраля, за неделю до полномасштабного вторжения РФ, Украина с Польшей и Британией создали новый формат сотрудничества.
- В конце мая итальянская газета Corriere сообщила, что на тот момент премьер Британии Борис Джонсон предлагает создать альянс Британии, Польши, Украины, стран Балтии и, возможно, позже Турции.
- В Офисе президента назвали идею продуктивной, но заявили, что она пока находится на уровне дискуссий, а не юридических обсуждений формата.
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