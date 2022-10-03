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У Дуды заявили, что в РФ "есть признаки паники". Упомянули мобилизацию и ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 13:42
У Дуды заявили, что в РФ
Якуб Кумох (Фото: МИД Польши)

Глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох заявил, что в России "есть признаки паники", иначе бы диктатор Владимир Путин не стал бы угрожать возможным применением ядерного оружия. Такое мнение он высказал в эфире радио RMF 24.

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По его словам, авторитарная система всегда держится до последнего, но в России уже можно увидеть признаки паники.

"Явно видны следы усталости и упадка настроения в России. Слышны голоса нетерпения, критики и даже паники. Если бы Путин держался крепко, то не стал бы угрожать ядерным оружием", — сказал Кумох.

Он отметил, что мобилизованные россияне понимают, что могут не вернуться с фронта и назвал их "живыми мертвецами". 

"Те солдаты, которые идут воевать в Украину без подготовки, почти мертвы. В этой войне важны технологии, они только увеличат количество смертей, — сказал представитель президента Польши. 

Читайте также: В Польше отменили концерты сооснователя Pink Floyd из-за его позиции по Украине 

Дмитро Гриниченко
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Россия война польша владимир путин ядерное оружие якуб кумох мобилизация в россии
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