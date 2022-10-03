У Дуды заявили, что в РФ "есть признаки паники". Упомянули мобилизацию и ядерное оружие

Глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох заявил, что в России "есть признаки паники", иначе бы диктатор Владимир Путин не стал бы угрожать возможным применением ядерного оружия. Такое мнение он высказал в эфире радио RMF 24.

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По его словам, авторитарная система всегда держится до последнего, но в России уже можно увидеть признаки паники.

"Явно видны следы усталости и упадка настроения в России. Слышны голоса нетерпения, критики и даже паники. Если бы Путин держался крепко, то не стал бы угрожать ядерным оружием", — сказал Кумох.

Он отметил, что мобилизованные россияне понимают, что могут не вернуться с фронта и назвал их "живыми мертвецами".

"Те солдаты, которые идут воевать в Украину без подготовки, почти мертвы. В этой войне важны технологии, они только увеличат количество смертей, — сказал представитель президента Польши.

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Дмитро Гриниченко

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