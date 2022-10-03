У Дуды заявили, что в РФ "есть признаки паники". Упомянули мобилизацию и ядерное оружие
Глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох заявил, что в России "есть признаки паники", иначе бы диктатор Владимир Путин не стал бы угрожать возможным применением ядерного оружия. Такое мнение он высказал в эфире радио RMF 24.
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По его словам, авторитарная система всегда держится до последнего, но в России уже можно увидеть признаки паники.
"Явно видны следы усталости и упадка настроения в России. Слышны голоса нетерпения, критики и даже паники. Если бы Путин держался крепко, то не стал бы угрожать ядерным оружием", — сказал Кумох.
Он отметил, что мобилизованные россияне понимают, что могут не вернуться с фронта и назвал их "живыми мертвецами".
"Те солдаты, которые идут воевать в Украину без подготовки, почти мертвы. В этой войне важны технологии, они только увеличат количество смертей, — сказал представитель президента Польши.
- Некоторые представители Кремля пытаются найти возможность уйти от Путина, а "партия мира" будет расти с каждым витком эскалации войны против Украины, заявили в разведке.
- Если Кремль воспользуется в войне против Украины ядерным оружием, такой шаг стал бы "нарушением глобальных табу" и полностью дестабилизировал бы ситуацию в самой России, заявил президент Польши Анджей Дуда.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что НАТО может ударить по РФ ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие против Украины, при чем "не обязательно с украинской территории".
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