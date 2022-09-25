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В Польше отменили концерты сооснователя Pink Floyd из-за его позиции по Украине

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 22:08
В Польше отменили концерты сооснователя Pink Floyd из-за его позиции по Украине - Фото
Роджер Уотерс (скриншот)

В Польше отменили концерты сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса. Причина — в позиции музыканта по поводу войны России против Украины. Об этом сообщает BBC.

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Промоутер концерта Live Nation Poland подтвердил отмену, но не назвал причин.

Все началось с открытого письма, которое Уотерс написал первой леди Украины Елене Зеленской. В нем, по его словам, "крайние националисты" в Украине "наставили вашу страну на путь этой катастрофической войны".

Он обвинил резидента Владимира Зеленского в невыполнении своих предвыборных обещаний добиться мира на Донбассе и не упомянул об ответственности России за войну.

В ответ Зеленская написала в Twitter, что это Россия вторглась в Украину и теперь разрушает ее города и убивает мирных жителей. "Роджер Уотерс, вам следует попросить мира у президента другой страны", — написала она.

Это письмо Уотерса побудило Лукаша Вантуха, члена городского совета Кракова, призвать людей бойкотировать концерты.

Депутаты городского совета подготовили резолюцию об объявлении Уотерса персоной нон грата, которая должна быть вынесена на голосование на заседании 28 сентября.

Он опроверг более раннее сообщение СМИ о том, что он или его менеджмент сами отменили концерты, и обвинил Вантуча в "драконовской цензуре" его работы.

На вопрос, связана ли отмена с комментариями Уотерса, представитель стадиона "Таурон Арена" в Кракове ответил BBC: "Без комментариев".

Вадим Ребрина
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польша роджер уотерс Pink Floyd
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