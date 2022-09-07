Зеленская ответила на письмо основателя Pink Floyd Уотерса, который призвал капитулировать

Первая леди Елена Зеленская ответила на письмо основателя Pink Floyd Роджера Уотерса, который призвал ее надавить на мужа, чтобы "закончить войну". Об этом она написала в Twitter.

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В письме Зеленской Уотерс заявил, что военная помощь Украине "не поможет прекратить войну". Он призвал ее "помочь убедить лидеров прекратить бойню", а также требовать от Владимира Зеленского "выполнения предвыборных обещаний, чтобы положить конец этой смертельной войне".

Отвечая Уотерсу, Зеленская заявила, что Россия напала на Украину, уничтожая города и убивая людей, а украинцы защитят свою страну и будущее своих детей. Она отметила, что если Украина откажется от борьбы, то перестанет существовать, а если от войны откажется Россия — то она закончится.

Она написала, что Уотерсу стоит просить мира у президента другой страны, вероятно, имея в виду российского диктатора Владимира Путина.

СПРАВКА. Основатель Pink Floyd известен своей антиукраинской, антизападной, антитайваньской и антиизраильской позицией. Он называет НАТО "злом", Израиль "расистским" и неоднократно выступал в поддержку России. Кремлевские пропагандисты активно используют его, как и голливудского режиссера Оливера Стоуна с аналогичными взглядами, в гибридной войне против Запада. В 1985-м ушел из Pink Floyd.

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Дмитро Гриниченко

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