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Зеленская ответила на письмо основателя Pink Floyd Уотерса, который призвал капитулировать

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 07:32
Зеленская ответила на письмо основателя Pink Floyd Уотерса, который призвал капитулировать - Фото
Елена Зеленская (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Первая леди Елена Зеленская ответила на письмо основателя Pink Floyd Роджера Уотерса, который призвал ее надавить на мужа, чтобы "закончить войну". Об этом она написала в Twitter.

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В письме Зеленской Уотерс заявил, что военная помощь Украине "не поможет прекратить войну". Он призвал ее "помочь убедить лидеров прекратить бойню", а также требовать от Владимира Зеленского "выполнения предвыборных обещаний, чтобы положить конец этой смертельной войне".

Отвечая Уотерсу, Зеленская заявила, что Россия напала на Украину, уничтожая города и убивая людей, а украинцы защитят свою страну и будущее своих детей. Она отметила, что если Украина откажется от борьбы, то перестанет существовать, а если от войны откажется Россия — то она закончится.

Она написала, что Уотерсу стоит просить мира у президента другой страны, вероятно, имея в виду российского диктатора Владимира Путина

СПРАВКА. Основатель Pink Floyd известен своей антиукраинской, антизападной, антитайваньской и антиизраильской позицией. Он называет НАТО "злом", Израиль "расистским" и неоднократно выступал в поддержку России. Кремлевские пропагандисты активно используют его, как и голливудского режиссера Оливера Стоуна с аналогичными взглядами, в гибридной войне против Запада. В 1985-м ушел из Pink Floyd.

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Дмитро Гриниченко
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война роджер уотерс Pink Floyd Елена Зеленская
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