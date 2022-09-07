Зеленская ответила на письмо основателя Pink Floyd Уотерса, который призвал капитулировать
Первая леди Елена Зеленская ответила на письмо основателя Pink Floyd Роджера Уотерса, который призвал ее надавить на мужа, чтобы "закончить войну". Об этом она написала в Twitter.
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В письме Зеленской Уотерс заявил, что военная помощь Украине "не поможет прекратить войну". Он призвал ее "помочь убедить лидеров прекратить бойню", а также требовать от Владимира Зеленского "выполнения предвыборных обещаний, чтобы положить конец этой смертельной войне".
Отвечая Уотерсу, Зеленская заявила, что Россия напала на Украину, уничтожая города и убивая людей, а украинцы защитят свою страну и будущее своих детей. Она отметила, что если Украина откажется от борьбы, то перестанет существовать, а если от войны откажется Россия — то она закончится.
Она написала, что Уотерсу стоит просить мира у президента другой страны, вероятно, имея в виду российского диктатора Владимира Путина.
- Бывшие коллеги Уотерса по Pink Floyd не разделяют его позицию — в апреле члены группы во главе с Дэвидом Гилмором записали трек с вокалом Андрея Хлывнюка из украинской группы Boombox, который исполняет песню "Ой, у лузі червона калина". Песня была записана в поддержку народа Украины. Все вырученные средства пошли на гуманитарную помощь украинцам. Гилмор, невестка которого родом из Украины, сказал: "Мы, как и многие, чувствуем ярость и разочарование от этого гнусного акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства ее народа одной из крупнейших мировых держав".
- В начале августа Уотерс на CNN заявил, что в том, что Россия ведет войну на уничтожение Украины, "виноват" президент США и сам украинский народ, который в 2014 году изгнал пророссийского президента Виктора Януковича. Украинский посол в Австрии Александр Щерба предложил британцу переехать в Россию.
- Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Уотерс является "типичным поп-пацифистом, которого перепутали с "интеллектуалом, если он не находится в разработке российской разведки".
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