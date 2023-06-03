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Президент Словакии боится, что после выборов в стране исчезнет поддержка Украины

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2023, 10:30
Президент Словакии боится, что после выборов в стране исчезнет поддержка Украины - Фото
Зузана Чапутова (Фото: ЕРА)

Президент Словакии Зузана Чапутова обеспокоена тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция ее страны может превратиться в подобную позиции премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом она заявила в комментарии Politico.

Чапутова подчеркнула, что в случае победы на выборах популистских партий, внешнеполитическая позиция Словакии может стать похожей на позицию венгерских властей.

По ее словам, это может привести к ослаблению поддержки Украины.

"Я вижу не только поляризуемость, но и фрагментированность нашего общества", – сказала Чапутова, добавив, что Словакия "переживает очень сложный период".

Согласно опросам, сейчас лидирует популистская партия Smer-SD, возглавляемая пророссийским экс-премьером Робертом Фицо. Он выступает за прекращение помощи Украине.

Президент Словакии также заявила, что обеспокоена распространением дезинформации в стране.

Politico пишет, что российская пропаганда действительно получила значительную поддержку в обществе. Согласно данным GLOBSEC, в Словакии только 40% опрошенных считают Россию виновной в войне в Украине, в то же время в Польше это 85%.

Кроме того, около 66% респондентов подражают российскому нарративу и считают, что США якобы "втягивают Словакию в войну с Россией, потому что выигрывают от этого".

Партии бывшей правительственной коалиции Словакии договорились назначить досрочные парламентские выборы на 30 сентября.

  • 12 мая 2023 года Чапутова заявила, что подаст иск в суд против пророссийского экспремьера за то, что тот называл ее агентом США.
  • 30 мая Чапутова заявила, что западные страны не должны нарушать единство по отношению к России на фоне ее войны против Украины.

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Милана Головань
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Зузана Чапутовавойнавыборывиктор орбансловакияРоберт Фицо
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