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Dennik: Президент Словакии против оружия ВСУ. "Уважает" выбор новой антиукраинской партии

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 00:18
Dennik: Президент Словакии против оружия ВСУ.
Зузана Чапутова (Фото: ЭРА)

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с победой в парламентских выборах антиукраинской партии Smer-SD, которую возглавляет пророссийский политик и экс-премьер страны Роберт Фицо. Об этом сообщает Dennik N.

По данным портала, словацкое Минобороны сформировало пакет новой военной помощи Украине еще во время правления технократического правительства Людовита Одора, и могло передать его тогда.

Однако, пишут журналисты, Чапутова выступила против этого.

Спикер президентки Мартин Стрижинец пояснил, что она таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

По мнению Чапутовой, игнорирование этой позиции Smer-SD и "некоторых других" партий "создало бы досадный прецедент на будущее".

СПРАВКА. В июне 2023 года Чапутова заявила, что "опасается", что после парламентских выборов внешняя политика ее страны может превратиться в подобную политике премьера Венгрии Виктора Орбана (известен своими скандальными высказываниями и действиями в адрес Украины, – Ред.). Она также неоднократно жаловалась в публичных выступлениях о том, что в Словакии "процветают пророссийские настроения и пропаганда РФ".

Месяцем ранее она заявила, что подаст на Фицо в суд за то, что он назвал ее "агентом США", а кабинет министров – "правительством Сороса".

Читайте также: Выборы в Словакии. Лидер проукраинской партии хочет коалицию без Фицо: что для этого нужно

Милана Головань
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