Dennik: Президент Словакии против оружия ВСУ. "Уважает" выбор новой антиукраинской партии
Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с победой в парламентских выборах антиукраинской партии Smer-SD, которую возглавляет пророссийский политик и экс-премьер страны Роберт Фицо. Об этом сообщает Dennik N.
По данным портала, словацкое Минобороны сформировало пакет новой военной помощи Украине еще во время правления технократического правительства Людовита Одора, и могло передать его тогда.
Однако, пишут журналисты, Чапутова выступила против этого.
Спикер президентки Мартин Стрижинец пояснил, что она таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".
По мнению Чапутовой, игнорирование этой позиции Smer-SD и "некоторых других" партий "создало бы досадный прецедент на будущее".
Месяцем ранее она заявила, что подаст на Фицо в суд за то, что он назвал ее "агентом США", а кабинет министров – "правительством Сороса".
- Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда.
- В настоящее время Словакия играет не менее четырех важных для Украины ролей: ремонтная база для военной техники, производство боеприпасов и оружия, один из транзитных и экспортных путей, поддержка евроинтеграции.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не делать поспешных выводов о результатах парламентских выборов в Словакии.
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