Dennik: Президент Словакии против оружия ВСУ. "Уважает" выбор новой антиукраинской партии

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с победой в парламентских выборах антиукраинской партии Smer-SD, которую возглавляет пророссийский политик и экс-премьер страны Роберт Фицо. Об этом сообщает Dennik N.

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По данным портала, словацкое Минобороны сформировало пакет новой военной помощи Украине еще во время правления технократического правительства Людовита Одора, и могло передать его тогда.

Однако, пишут журналисты, Чапутова выступила против этого.

Спикер президентки Мартин Стрижинец пояснил, что она таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

По мнению Чапутовой, игнорирование этой позиции Smer-SD и "некоторых других" партий "создало бы досадный прецедент на будущее".

СПРАВКА. В июне 2023 года Чапутова заявила, что "



Месяцем ранее она заявила, что подаст на Фицо в суд за то, что он назвал ее "агентом США", а кабинет министров – "правительством Сороса". . В июне 2023 года Чапутова заявила, что " опасается ", что после парламентских выборов внешняя политика ее страны может превратиться в подобную политике премьера Венгрии Виктора Орбана (известен своими скандальными высказываниями и действиями в адрес Украины, – Ред.). Она также неоднократно жаловалась в публичных выступлениях о том, что в Словакии "процветают пророссийские настроения и пропаганда РФ".Месяцем ранее она заявила, что подаст на Фицо в суд за то, что он назвал ее "агентом США", а кабинет министров – "правительством Сороса".

Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда.

В настоящее время Словакия играет не менее четырех важных для Украины ролей: ремонтная база для военной техники, производство боеприпасов и оружия, один из транзитных и экспортных путей, поддержка евроинтеграции.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не делать поспешных выводов о результатах парламентских выборов в Словакии.

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