Братислава запевняє Київ у підтримці. Президентка до цього нібито виступала проти допомоги

Виконувач обов’язків голови словацького уряду Людовіт Одор зустрівся на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді з президентом Володимиром Зеленським та запевнив його в подальшій підтримці України з боку Словаччини. Про це він повідомив у соцмережі Х (раніше Twitter).

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"Ми прагнемо миру в усій Європі: у великих і малих країнах, на сході й заході. Наші спільні цінності та бачення об'єднують нас, і Україна – їхня частина. У Гранаді ми запевнили Володимира Зеленського, що він може розраховувати на нашу постійну підтримку", – написав він.

Напередодні, 4 жовтня, словацьке видання Dennik N писало про те, що президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні у зв'язку з перемогою у парламентських виборах антиукраїнської партії Smer-SD, яку очолює проросійський політик та експрем'єр країни Роберт Фіцо.

За даними порталу, словацьке Міноборони сформувало пакет нової військової допомоги Україні ще під час правління технократичного уряду Одора.

Речник Чапутової заявив, що вона таким чином "поважає результати демократичних виборів", переможець яких Smer-SD обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".

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