Братислава уверяет Киев в поддержке. Президент до этого якобы выступала против помощи

Исполняющий обязанности главы словацкого правительства Людовит Одор встретился на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в дальнейшей поддержке Украины со стороны Словакии. Об этом он сообщил в соцсети Х (ранее Twitter).

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"Мы хотим мира во всей Европе: в больших и малых странах, на востоке и западе. Наши общие ценности и видения объединяют нас, и Украина – их часть. В Гранаде мы заверили Владимира Зеленского, что он может рассчитывать на нашу постоянную поддержку", – написал он.

Накануне, 4 октября, словацкое издание Dennik N писало о том, что президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с победой в парламентских выборах антиукраинской партии Smer-SD, которую возглавляет пророссийский политик и экс-премьер страны Роберт Фицо.

По данным портала, словацкое Минобороны сформировало пакет новой военной помощи Украине еще во время правления технократического правительства Одора.

Спикер Чапутовой заявил, что она таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного патрона.

В настоящее время Словакия играет не менее четырех важных для Украины ролей: ремонтная база для военной техники, производство боеприпасов и оружия, один из транзитных и экспортных путей, поддержка евроинтеграции.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не делать поспешных выводов о результатах парламентских выборов в Словакии.

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