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Премьер Чехии – Словакии об отказе от помощи Украине: Не считаю эти действия удачными

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 18:31
Премьер Чехии – Словакии об отказе от помощи Украине: Не считаю эти действия удачными - Фото
Петр Фиала (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подверг критике решение президента Словакии Зузаны Чапутовой выступить против предоставления нового пакета военной помощи Украине. Его цитирует Radio Prague International.

"По понятным причинам, мне сложно комментировать решение другой страны, но надеюсь, не будет невежливым сказать, что я не считаю действия Словакии удачными", – заявил чешский премьер.

По его словам, Украина нуждается в помощи партнеров как можно скорее, поскольку "борется не только за свою независимость, но и за мир в Европе".

"Поэтому мы должны использовать все возможности, чтобы помочь Украине", – подчеркнул Фиала.

Накануне, 4 октября, словацкое издание Dennik N писало о том, что Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с победой в парламентских выборах антиукраинской партии Smer-SD, которую возглавляет пророссийский политик и экс-премьер страны Роберт Фицо.

5 октября исполняющий обязанности главы словацкого правительства Людовит Одор встретился на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в дальнейшей поддержке Украины со стороны Словакии.

В тот же день Чапутова опубликовала сообщение на странице в Х (Twitter), где заявила, что военная помощь Украине должна продолжаться.

Читайте также: Выборы в Словакии. Лидер проукраинской партии хочет коалицию без Фицо: что для этого нужно

Милана Головань
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