Премьер Чехии – Словакии об отказе от помощи Украине: Не считаю эти действия удачными

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подверг критике решение президента Словакии Зузаны Чапутовой выступить против предоставления нового пакета военной помощи Украине. Его цитирует Radio Prague International.

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"По понятным причинам, мне сложно комментировать решение другой страны, но надеюсь, не будет невежливым сказать, что я не считаю действия Словакии удачными", – заявил чешский премьер.

По его словам, Украина нуждается в помощи партнеров как можно скорее, поскольку "борется не только за свою независимость, но и за мир в Европе".

"Поэтому мы должны использовать все возможности, чтобы помочь Украине", – подчеркнул Фиала.

Накануне, 4 октября, словацкое издание Dennik N писало о том, что Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с победой в парламентских выборах антиукраинской партии Smer-SD, которую возглавляет пророссийский политик и экс-премьер страны Роберт Фицо.

5 октября исполняющий обязанности главы словацкого правительства Людовит Одор встретился на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в дальнейшей поддержке Украины со стороны Словакии.

В тот же день Чапутова опубликовала сообщение на странице в Х (Twitter), где заявила, что военная помощь Украине должна продолжаться.

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