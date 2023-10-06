UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Словакии заявила, что помощь Украине должна продолжаться. Перед этим была против

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 10:14
Президент Словакии заявила, что помощь Украине должна продолжаться. Перед этим была против - Фото
Зузана Чапутова (Фото: EPA)

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что военная помощь Украине должна продолжаться. До этого она выступила против передачи вооружений. Об этом она написала в социальной сети X (Twitter).

По ее словам, военная помощь Братиславы должна быть продолжена. 

"Я уважаю итоги парламентских выборов и негативно смотрю на них в партии, ведущей коалиционные переговоры", — заявила Чапутова.

Она отметила, что любая власть Словакии должна понимать, что речь идет о безопасности Украины в такой же степени, как и о безопасности ее страны.

Накануне, 4 октября, словацкое издание Dennik N писало о том, что Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с победой на парламентских выборах антиукраинской партии Smer-SD, которую возглавляет пророссийский политик и экс-премьер страны Роберт Фицо.

5 октября исполняющий обязанности главы словацкого правительства Людовит Одор встретился на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в дальнейшей поддержке Украины со стороны Словакии. 

Читайте также: Выборы в Словакии. Лидер проукраинской партии хочет коалицию без Фицо: что для этого нужно

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасловакиявоенная помощьЗузана ЧапутоваРоберт Фицо
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 