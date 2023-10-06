Президент Словакии заявила, что помощь Украине должна продолжаться. Перед этим была против
Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что военная помощь Украине должна продолжаться. До этого она выступила против передачи вооружений. Об этом она написала в социальной сети X (Twitter).
По ее словам, военная помощь Братиславы должна быть продолжена.
"Я уважаю итоги парламентских выборов и негативно смотрю на них в партии, ведущей коалиционные переговоры", — заявила Чапутова.
Она отметила, что любая власть Словакии должна понимать, что речь идет о безопасности Украины в такой же степени, как и о безопасности ее страны.
Накануне, 4 октября, словацкое издание Dennik N писало о том, что Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с победой на парламентских выборах антиукраинской партии Smer-SD, которую возглавляет пророссийский политик и экс-премьер страны Роберт Фицо.
5 октября исполняющий обязанности главы словацкого правительства Людовит Одор встретился на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в дальнейшей поддержке Украины со стороны Словакии.
- Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного патрона.
- В настоящее время Словакия играет не менее четырех важных для Украины ролей: ремонтная база для военной техники, производство боеприпасов и оружия, один из транзитных и экспортных путей, поддержка евроинтеграции.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не делать поспешных выводов о результатах парламентских выборов в Словакии.
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