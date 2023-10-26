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Прем'єр Словаччини проти військової допомоги Україні: Краще нехай вони 10 років домовляються

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26.10.2023, 11:37
Прем'єр Словаччини проти військової допомоги Україні: Краще нехай вони 10 років домовляються - Фото
Роберт Фіцо (Фото: EPA/JAKUB GAVLAK)

Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вкотре виступив проти військової допомоги Україні. Його заяву цитує Aktuality.

За його словами, він не підтримуватиме передавання озброєнь Україні.

"Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодних висновків. У росіян більші територіальні придбання, ніж в України", — сказав Фіцо.

Він зазначив, що готовий передавати Україні лише гуманітарну допомогу.

"Яка різниця між госпіталем за 20 млн, розмінуванням за 20 млн і боєприпасами за 20 млн? Така велика", — заявив політик.

Також словацький прем'єр наголосив, що не голосуватиме за будь-які санкції проти Росії, "якщо не будуть відомі наслідки санкцій для окремих країн — членів Європейського союзу".

Нині Словаччина відіграє не менше чотирьох важливих для України ролей: ремонтна база для військової техніки, виробництво боєприпасів та зброї, один із транзитних та експортних шляхів, підтримка євроінтеграції.
  • Фіцо обіцяв, що в разі його перемоги Словаччина не дасть Україні жодного снаряда.
  • 25 жовтня президент Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD, яка перемогла на недавніх виборах.
  • Раніше Чапутова заявила, що підтримка України має продовжуватися.

Читайте також: Politico: Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги проросійського Фіцо на виборах

Дмитро Гриниченко
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