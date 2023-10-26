Прем'єр Словаччини проти військової допомоги Україні: Краще нехай вони 10 років домовляються

Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вкотре виступив проти військової допомоги Україні. Його заяву цитує Aktuality.

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За його словами, він не підтримуватиме передавання озброєнь Україні.

"Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодних висновків. У росіян більші територіальні придбання, ніж в України", — сказав Фіцо.

Він зазначив, що готовий передавати Україні лише гуманітарну допомогу.

"Яка різниця між госпіталем за 20 млн, розмінуванням за 20 млн і боєприпасами за 20 млн? Така велика", — заявив політик.

Також словацький прем'єр наголосив, що не голосуватиме за будь-які санкції проти Росії, "якщо не будуть відомі наслідки санкцій для окремих країн — членів Європейського союзу".

Фіцо обіцяв, що в разі його перемоги Словаччина не дасть Україні жодного снаряда.

25 жовтня президент Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD, яка перемогла на недавніх виборах.

Раніше Чапутова заявила, що підтримка України має продовжуватися.

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