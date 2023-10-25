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В Словакии назначено правительство Фицо. МИД и Минобороны – у пророссийской партии Smer-SD

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2023, 18:37
В Словакии назначено правительство Фицо. МИД и Минобороны – у пророссийской партии Smer-SD - Фото
Роберт Фицо (Фото - EPA)

Президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с премьер-министром Робертом Фицо, лидером антиукраинской партии Smer-SD, победившей на недавних выборах. Об этом сообщает Dennikn.sk.

Сформированная на прошлой неделе коалиция политсил Smer-SD, Голос и Словацкая национальная партия разделила посты в правительстве в соотношении 6:7:3. У партии Голос будет семь министерств, у Smer-SD – шесть, а у СНП – три.

Министром иностранных дел стал Юрай Бланар (Smer-SD), который, как сообщал портал Domov, в сентябре 2014 года, комментируя войну на Донбассе, заявлял, что "украинское правительство борется против собственных жителей". Тогда он также заявил, что "конфликт" является внутренним делом Украины и "никто не может повлиять на Словакию, чтобы она встала на ту или иную сторону".

Он также заявлял о необходимости "обеспечения прав русскоязычных жителей Украины".

В апреле 2022 года, как писало издание Nový Čas, Бланар заявил, что Словакия не имеет никакого отношения к "конфликту" в Украине, и обвинил тогдашнее правительство в том, что оно "втягивает" в него страну – в частности, предоставляя военную помощь.

Новым министром обороны Словакии стал Роберт Калиняк (Smer-SD). Он ранее возглавлял МВД страны (премьером тогда тоже был Фицо), но в марте 2018 года подал в отставку на фоне скандала вокруг убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и последовавшего за этим политического кризиса в стране.

Список министров нового правительства:

→ глава МИД – Юрай Бланар (Smer-SD);
→ министр обороны – Роберт Калиняк (Smer-SD);
→ министр юстиции – Борис Суско (Smer-SD);
→ министр финансов – Ладислав Каменицкий (Smer-SD);
→ заместитель премьер-министра по европейским фондам и плану восстановления – Питер Кмец (Голос);
→ министр внутренних дел – Матуш Шутай Эшток (Голос);
→ министр экономики – Дениса Сакова (Голос);
→ министр здравоохранения – Зузана Долинкова (Голос);
→ министр труда – Эрик Томаш (Голос);
→ министр транспорта – Йозеф Раж младший (Smer-SD);
→ министр образования – Томаш Друкер (Голос);
→ министр информатизации и регионального развития – Ричард Раши (Голос);
→ министр сельского хозяйства – Рихард Такач (Smer-SD);
→ министр культуры – Мартина Шимковичова (СНП);
→ министр окружающей среды – Томаш Тараба (СНП).

Представитель СНП также возглавит новое Министерство спорта и туризма, которое должно быть создано с января 2024 года.

Сейчас Словакия играет не менее четырех важных для Украины ролей: ремонтная база для военной техники, производство боеприпасов и оружия, один из транзитных и экспортных путей, поддержка евроинтеграции.

  • Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда.
  • Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда.
  • 5 октября президент Словакии Чапутова заявила, что поддержка Украины должна продолжаться.

Читайте также: Выборы в Словакии. Лидер проукраинской партии хочет коалицию без Фицо: что для этого нужно 

Оксана Житнюк
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словакияРоберт ФицоSmer-SD
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