Правительство Словакии сформировано на 80%. Smer-SD хочет возглавить Минобороны и МИД

Словацкие партии Smer-SD, Голос и Словацкая национальная партия подписали коалиционное соглашение, согласно которому антиукраинская Smer-SD должна возглавить, в частности, Министерство иностранных дел и Министерство обороны. Об этом сообщает местное издание Aktuality.

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Глава Smer-SD Роберт Фицо планирует представить имена новых министров президенту Зузане Чапутовой, но до этого их должны утвердить внутренние органы партии.

"Сейчас ничто не мешает нам представить имена кандидатов на должности членов правительства. Также нет препятствий для созыва учредительных заседаний Национального совета", – заявил Фицо, добавив, что хотел бы провести первое заседание новых депутатов, на котором утвердят руководство парламента, уже на следующей неделе.

Журналисты отмечают, что Фицо хочет ускорить формирование правительства, успев до 27 октября – в этот день состоится саммит Евросовета.

Лидер Словацкой национальной партии Андрей Данек заявил, что правительство сформировано на 80%.

Парламентарии также заявили о распределении ведомств между партиями коалиции.

Таким образом, СНП получит министерства окружающей среды, культуры и новое Министерство спорта и туризма.

Smer-SD готовится принять должность премьер-министра, министерств обороны, транспорта, финансов, иностранных дел, юстиции и сельского хозяйства.

Голос же получит министерства внутренних дел, экономики, труда, информатизации, образования, здравоохранения, а также должность вице-премьер-министра по вопросам европейских фондов и плана восстановления.

Коалиционное соглашение – декларативная договоренность о формировании коалиционного правительства между попавшими в парламент политическими партиями.

4 октября словацкое издание Dennik N писало о том, что Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с победой в выборах Smer-SD.

5 октября и.о. главы словацкого правительства Людовит Одор встретился на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в дальнейшей поддержке Украины со стороны Словакии.

В тот же день Чапутова заявила, что поддержка Украины должна продолжаться.

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