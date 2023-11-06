Глава МИД Словакии выступил за "мирные инициативы" для завершения войны РФ против Украины

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, получивший должность в новоназначенном правительстве страны во главе с премьер-министром Робертом Фицо, лидером антиукраинской партии Smer-SD, заявил, что "осуждает" полномасштабную войну РФ против Украины, но выступает против военной помощи и поддерживает "мирные инициативы". Об этом он сказал на сегодняшней пресс-конференции после встречи с главой МИД Чехии Яном Липавским, передают Ceske noviny.

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"Мы однозначно осуждаем действия Российской Федерации как нарушение международного права", – заявил Бланар.

Однако, по мнению министра, решение ситуации "не имеет военных корней", и Словакия "в первую очередь поддерживает мирные инициативы" вне зависимости от того, от кого они исходят – президента Владимира Зеленского, Бразилии или Китая.

По мнению словацкого министра, необходимо "прекратить борьбу и искать решение за столом переговоров".

Бланар также заявил, что Словакия предоставила Украине значительную гуманитарную помощь и хочет продолжать такого рода поддержку. Также Словакия предлагает, например, специалистов по разминированию.

"Но мы не будем поставлять какие-либо системы вооружения или оружие из запасов Вооруженных сил Словацкой Республики", – заявил Бланар, отметив, что в стране заканчиваются запасы, и снова призвав к "мирным инициативам".

В сентябре 2014 года, комментируя войну на Донбассе, Бланар заявлял, что "украинское правительство борется против собственных жителей". Он также заявлял о необходимости "обеспечения прав русскоязычных жителей Украины".

В апреле 2022 года Бланар заявил, что Словакия не имеет никакого отношения к "конфликту" в Украине, и обвинил тогдашнее правительство в том, что оно "втягивает" в него страну – в частности, предоставляя военную помощь.

Фицо обещал, что в случае его победы на выборах Словакия не даст Украине ни одного снаряда.

25 октября 2023-го в Словакии было назначено новое правительство во главе с Фицо.

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