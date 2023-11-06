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Глава МЗС Словаччини виступив за "мирні ініціативи" для завершення війни РФ проти України

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 19:24
Глава МЗС Словаччини виступив за
Юрай Бланар (Фото - Juraj Blanár, Facebook)

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, який отримав посаду в новопризначеному уряді країни на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD, заявив, що "засуджує" повномасштабну війну РФ проти України, але виступає проти військової допомоги та підтримує "мирні ініціативи". Про це він сказав на сьогоднішній пресконференції після зустрічі з главою МЗС Чехії Яном Липавським, повідомляють Ceske noviny.

"Ми однозначно засуджуємо дії Російської Федерації як порушення міжнародного права", – заявив Бланар.

Однак, на думку міністра, вирішення ситуації "не має військового коріння", і Словаччина "насамперед підтримує мирні ініціативи" незалежно від того, від кого вони виходять – президента Володимира Зеленського, Бразилії чи Китаю.

На думку словацького міністра, необхідно "припинити боротьбу та шукати рішення за столом переговорів".

Бланар також заявив, що Словаччина надала Україні значну гуманітарну допомогу і хоче продовжувати таку підтримку. Також Словаччина пропонує, наприклад, фахівців із розмінування.

"Але ми не будемо постачати будь-які системи озброєння чи зброю із запасів Збройних сил Словацької Республіки", – сказав Бланар, зазначивши, що в країні закінчуються запаси, і знову закликавши до "мирних ініціатив".

  • У вересні 2014 року, коментуючи війну на Донбасі, Бланар заявляв, що "український уряд бореться проти власних жителів". Він також заявляв про необхідність "забезпечення прав російськомовних українців".
  • У квітні 2022 року Бланар заявив, що Словаччина не має жодного відношення до "конфлікту" в Україні, і звинуватив тодішній уряд у тому, що він "втягує" до нього країну – зокрема надаючи військову допомогу.
  • Фіцо обіцяв, що в разі його перемоги на виборах Словаччина не дасть Україні жодного снаряда.
  • 25 жовтня 2023-го у Словаччині було призначено новий уряд на чолі з Фіцо.

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Оксана Житнюк
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переговориСловаччинаЮрай Бланар

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