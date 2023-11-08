Словацкое правительство Фицо заблокировало 40 млн евро военной помощи Украине – Aktuality

Новое правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо заблокировало предложение предыдущего кабмина об отправке Украине военной помощи на 40,3 млн евро. Об этом сообщает Aktuality.

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Словацкое издание Dennik N писало, что предыдущее Минобороны страны сформировало пакет новой военной помощи Украине и могло передать его перед парламентскими выборами.

Однако, после победы антиукраинской Smer-SD, премьер категорически выступал против военной помощи Украине, президент Словакии Зузана Чапутова выступила против выделения 40,3 млн евро, заявив, что "уважает результаты выборов".

По мнению Чапутовой, игнорирование позиции Smer-SD и "некоторых других" партий "создало бы досадный прецедент на будущее".

Сегодня, 8 ноября, новое правительство Словакии заблокировало выделение 40,3 млн евро военной помощи Украине. Предполагалось, что средства будут выделены в рамках 14-го пакета, в который должны были войти в частности боеприпасы, ракеты для ЗРК Куб, минометы и т.д.

Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда.

25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо, лидером антиукраинской партии Smer-SD.

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